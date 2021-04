Rally: Østberg med klasseseier i Kroatia

Østberg hadde en ledelse på over minuttet foran søndagens fem avsluttende fartsprøver. Til slutt skilte det 28,5 sekunder ned til finske Teemu Suninen. Nordmannen nærmest kontrollerte inn seieren i sin Citroën C3 til tross for at han slet med nervene.

– Det ble seier i Rally Kroatia, og vi er glade og fornøyde. Det ble en utfordrende dag, for jeg var utrolig nervøs fra første meter, men det holt til slutt. Nå ser jeg fram til neste VM-runde, sa Østberg ifølge Citroëns Racings twitterkonto.

Dramatisk

Det var derimot drama om seieren i den største klassen. Ogier viste sin styrke og hvorfor han har vunnet VM sju ganger. På den avsluttende superprøven satte han en standard ingen klarte å matche.

Hans lagkamerat i Toyota, briten Elfyn Evans, hadde overtatt ledelsen i løpet av søndagens fire første prøver. Han ledet med 3,9 sekunder og hadde presset på seg, men kom i mål 0,6 sekunder for sent.

Ogier overtok også ledelsen i VM-sammendraget. Han har 61 poeng mot belgiske Thierry Neuvilles 53. Det var franskmannens 51. rallyseier.

– På det siste hjørnet gjorde jeg en feil, men vet ikke om jeg tapte alt der. Det er synd, sa Evans.

Stakk fra politiet

Ogier var dessuten innblandet i en kollisjon tidligere på dagen på vei til en fartsprøve. Han krasjet med en privatbil. Ifølge Eurosport stakk han ifra politimannen som ville holde ham tilbake etter uhellet. Det er uklart hva slags reaksjon franskmannen får.

Andreas Mikkelsen endte langt nede på listene totalt, men Skoda Fabia-føreren leder WRC2-klassen sammenlagt. Her ligger Østberg på fjerdeplass.

Rally Kroatia VM-runde 3 av 12, sluttstilling søndag (20 av 20 fartsprøver):

1) Sebastien Ogier, Frankrike (Toyota Yaris) 2.51.22,9, 2) Elfyn Evans, Storbritannia (Toyota Yaris) 0.00,6 min. bak, 3) Thierry Neuville, Belgia (Hyundai i20 Coupé) 0.08,1, 4) Ott Tänak, Estland (Hyundai i20 Coupé) 1.25,1, 5) Adrien Fourmaux, Frankrike (Ford Fiesta) 3.09,7, 6) Takamoto Katsuta, Japan (Toyota Yaris) 3.31,8, 7) Gus Greensmith, Storbritannia (Ford Fiesta) 3.58,8, 8) Craig Breen, Irland (Hyundai i20 Coupé) 4.28,2, 9) Mads Østberg (Citroën C3) 10.00,8, 10) Teemu Suninen, Finland (Ford Fiesta) 10.29,3.

Øvrige norske: 42) Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia) 49.43.

Fartsprøvevinnere: Neuville 6 (SS1, SS2, SS4, SS13, SS15, SS19), Ogier 6 (SS6, SS7, SS8, SS9, SS12, SS16, SS20), Evans 4 (SS3, SS11, SS17, SS18), Katsuta 2 (SS10, SS14), Tänak (SS5).

VM-stillingen, WRC:

1) Ogier 61, 2) Neuville 53, 3) Evans 51, 4) Tänak 40, 5) Kalle Rovanperä, Finland (Toyota Yaris) 39, 6) Breen 24.

WRC2:

1) Mikkelsen 68, 2) Marco Bulacia, Bolivia (Skoda Fabia) 33, 3) Esa-Pekka Lappi, Finland (VW Polo) 29, 4) Østberg 27, 5) Fourmaux 25, 6) Suninen 22.