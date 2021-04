Travtips V75 Sørlandet lørdag

Ulsrud Tea taper ikke nå?

Sørlandets Travpark har tatt sin rolle som reservearena på alvor. Løpsbanen er som regel perfekt, alltid satt i stand på best mulige vis. På lørdag venter nye flotte travløp, blant annet stiller superhoppa Ulsrud Tea (V75-1) opp. Hun er så god at alt annet enn seier vil overraske. Selv om hun «bare» har vunnet to av sine fem løp hittil i år blir Tea vårt sikreste holdepunkt i V75.





V75-1. Kaldblodseliten, 2140 meter bilstart

Tips: Ulsrud Tea (9) – Philip Ess (7) – Troll Solen (3).

Outs: Nordsjø Odin (4).

Rangering: A: 9 B: 7-3-4-2 C: 10-1-6-8-5.

ULSRUD TEA (9): Hun er knakende god og kaldblodsrasens absolutt beste hoppe. Ulsrud Tea – 14 år gammel – har meritter som kan få en fantast til å svime av. 198 løp er unnagjort totalt, hele 93 ganger har Ulsrud Tea vunnet. De siste par årene har imidlertid Odd Herakles vært bedre, derfor den merkelige resultatrekka som vår banker stiller med. Nå er sistnevnte i Sverige for å gjøre unna en hektisk avlssesong. Dermed åpner det seg for vårt objekt, nemlig Super-Tea?





V75-2. Varmblodshopper, 2140 meter bilstart

Tips: N.Y. Embrasse Moi (3) – Emotion U.M. (2) – Starstrucked (1).

Outs: Ayita (8).

Rangering: A: 3 B: 2-1-8-7-6-5-4-10-9-12.

N.Y. EMBRASSE MOI (3): Fire år og på vei mot høstens Derby, innledningen på året har vært solid med to triumfer på to forsøk. Naturligvis settes hoppa som favoritt, men samtidig skal hun jammen være god for å ta den tredje på lørdag. Innenfor starter nemlig enorme EMOTION U.M., som absolutt er i stand til å ta imot. Vi tør ikke annet enn å gardere.

STRØKET i V75-2 (V5-4): Elken Secret Love (11).





V75-3. Varmblodshester, 2140 meter bilstart

Tips: Z. Boko (7) – Oz (9) – Frick (8).

Outs: Independent Day (3).

Rangering: A: 7-9 C: 8-3 C: 11-4-2-10-6-5.

Z. BOKO (7): En topphest innen sin divisjon, og en som virkelig kan nå langt. Z. Boko må med på alle kuponger. Samtidig frykter vi OZ, også det en tøff type som gjerne trykker konkurrentene stive lenge før mål. Vi ser at duoen skiller seg ut, at begge må med. Over et oppløp kan til og med Oz være den beste om han serveres en sparsommelig reise til langt inn i sluttrunden? Eller eventuelt går tidlig fram og presser knallhardt på.

STRØKET i V75-3 (V5-5): Key To Happen (1).





V75-4. Kongepokalen, 4-årige kaldblods, 2140 m bilstart

Tips: Tangen Bork (2) – Grisle Tore G.L. (3) – Kavaleren (4).

Outs: Balder Odin (6).

Rangering: A: 2 B: 3-4-6-1-5.

TANGEN BORK (2): Med våren kommer travstjernene, Tangen Bork vant fjorårets Kriterium og tjente nesten 900.000 kroner i debutåret. Vi har snappet opp at hingsten er meget god i trening, at helsen er uforandret fin og at spenst og snert er på plass. Hvordan Tangen Bork skal tape er ikke lett å forstå. En klar bankerkandidat etter vårt vett.





V75-5. Varmblodshester, 2140 meter bilstart

Tips: Thai Arya (11) – Super Winner (5) – Strong Vacation (7).

Outs: Only Be Kind To Me (1).

Rangering: A: 11 B: 5-7-1-2-8-10 C: 6-9-12-3.

THAI ARYA (11): Her er det kjendiser som står bak, idrettsutøvere som Pål Golberg og Sjur Røthe. De har ei fin travhoppe som kan bringe inn mye penger, gi mye moro og glede – og som absolutt kan stikke seg fram på lørdag. Selv fra startspor i annen rekke finnes såpass med fart i hoppa at hun fort sveiper forbi de aller fleste. Vi vinnertipper under tvil, men innrømmer å ha sett litt ekstra fra den kanten tidligere i år.

STRØKET i V75-5 (V4-2): Aksel Pedro (4).





V75-6. Varmblodseliten, 2140 meter bilstart

Tips: Hickothepooh (4) – Cash Okay (5) – Bill’s Man (3).

Outs: Marvellous Tooma (1).

Rangering: A: 4 B: 5-3-1 C: 6-8-7-2-11-10-9.

HICKOTHEPOOH (4): Hvilken innsats hesten gjorde i sin siste start i svenske Halmstad. Farten var helt vanvittig stor mot slutten, langt ned på 1.07-tallet. Men Hickothepooh kjempet enormt helt fram til målstreken blant mye tøffere konkurrenter enn han møter lørdag. En ny solid banker etter vårt skjønn.





V75-7. Kaldblodshester, 2140 meter bilstart

Tips: Langlands Odin (6) – Tangen Trygg (8) – Valle Grom (1).

Outs: Spikfaks (7).

Rangering: A: 6 B: 8-1-7-9-10-5-2-3-4-11-12.

SPIKFAKS (7): Nei, tipset går ikke til ham – men til stabile, flinke LANGLANDS ODIN. Samtidig innehar Spikfaks større kapasitet. Derimot mangler hesten fra Elverum løp i kroppen etter en lengre hvilepause. Vel, hvile er det nok ikke blitt så mye av, men heller hard trening i snøen. Ifølge trener og kusk Bjørn Steinseth ser Spikfaks fin ut, det inngir tillit. Omgangens store outsider er herved nevnt.





Lite V75-forslag

1. avd: ULSRUD TEA (9).

2. avd: 2-3.

3. avd: 7-9.

4. avd: TANGEN BORK (2).

5. avd: 1-5-7-11.

6. avd: HICKOTHEPOOH (4).

7. avd: Alle 12 hestene.

192 rekker à 50 øre, pris: 96 kroner.





Mellomstort V75-forslag

1. avd: ULSRUD TEA (9).

2. avd: 2-3.

3. avd: 7-9.

4. avd: TANGEN BORK (2).

5. avd: Alle 11 hestene.

6. avd: HICKOTHEPOOH (4).

7. avd: Alle 12 hestene.

528 rekker à 50 øre, pris 264 kroner.





Stort V75-forslag

1. avd: ULSRUD TEA (9).

2. avd: Alle 11 hestene.

3. avd: 7-9.

4. avd: TANGEN BORK (2).

5. avd: Alle 11 hestene.

6. avd: HICKOTHEPOOH (4).

7. avd: Alle 12 hestene.

2.904 rekker à 50 øre, pris 1.452 kroner.

Vurdert av Even Elvenes