Travtips V65 Biri fredag

En champion i emning?

Navnet lover mye: Fireåringen Champstile (V65-2) gjør årets tredje start i dag. Hesten jakter en ny sikker seier, den fjerde i livets femte løp. Vallakens trener heter Geir Vegard Gundersen og han kan sitt fag. Det kan også sønnen Magnus Teien Gundersen som sitter i sulkyen. Løpet ser mildt sagt riktig ut, kvaliteten på konkurrentene ligger et stykke under Champstile. Alt annet enn seier vil faktisk overraske oss mye.

V65 BIRI (innleveringsfrist kl. 18.55)

1. avd: LONGCAT HANOVER (4) – RAMONA’S FIGHTER (6).

2. avd: CHAMPSTILE (2). Reserve: Squanto (3).

3. avd: REIN FLAX (3) – Hauan Hero (5) – Borka Støvern (2).

4. avd: ELDENS DRØMMEFANGER (9) – SOGNS BASSE (4) – GUSTAV Ø.K. (5) – TVERDALS ODIN (6) – Pave Tore (10) – Fagerås Kongen (12).

5. avd: WORLD PEACE (1) – PATRIMONY (2).

6. avd: HAUAN MINA (10) – VALLE GRID (7) – STASLINE (6) – JELINA (3) – NELSON ANDREA (2).

Lite V65-forslag (store bokstaver): 80 kroner.

Stort V65-forslag: 360 kroner.





Dagens Dobbel – BIRI (innleveringsfrist kl. 20.25)

Hun seiret i et tøft V75-oppgjør i sin siste start og blir derfor favoritt i dagens DD-veddemål. Hauan Mina kan gjerne prøves med en liten innsats. Men legg merke til at vårt objekt har et langt tillegg å hente inn, det skal skje lite for at hun ikke rekker fram.

Systemforslag 100 kroner:

DD-1: World Peace (1) – Patrimony (2).

DD-2: Hauan Mina (10).

(to kombinasjoner à 50 kroner)

Vurdert av Even Elvenes