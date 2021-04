Norsk langrenn sier nei til høydehus

– Vår anbefaling til Skistyret er å si nei til høydehus, sier Skogstad til avisen.

I midten av april ble det klart at Idrettsstyret støttet Norges Friidrettsforbunds (NFIF) forslag om å oppheve forbudet. Forslaget skal opp på idrettstinget i mai.

Skogstad understreker at han respekterer at andre idretter tar andre valg.

– Samtidig så er vi tydelig på at dette er en vurdering og verdivalg som vi tar på vegne av norsk langrenn. Simulering av høyde er ikke på noen forbudsliste, så vi har respekt for at andre grener og forbund gjør andre valg enn vi har gjort, sier han.

Kvinnelandslagstrener Ole Morten Iversen sier til avisen at han er glad for langrennskomiteens innstilling.

Forslag fremmet tidligere

Norge er alene om å ha et generelt forbud (innført i 2003) mot høydehus, høydetelt eller annet tilsvarende utstyr. Dette er innretninger som gjør at man kan trene og oppholde seg i tynn luft og dermed øke antall røde blodceller.

I 2008 og 2015 ble det fremmet forslag om å avvikle forbudet.

I 2014 var det Norges Friidrettsforbund og Norges Skiskytterforbund som var de store særforbundene som stemte for å åpne for avvikling.

Påvirker ikke OL

Et eventuelt ja i slutten av mai på idrettstinget vil uansett ikke ha betydning for de norske OL-utøverne, har toppidrettssjef Erlend Slokvik i friidrettsforbundet tidligere sagt til NTB.

– Det er for seint. Planen er lagt. Det fysiske utstyret er helt sikkert ikke på plass på så kort tid heller. Det vil nok ta litt tid, sa han.

Han håper og tror et ja blir en realitet om en drøy måned.

– Det er større sannsynlighet for at det kan bli vedtatt når idrettsstyret går inn for det. Det er et steg på veien, men det er mange andre som skal stemme også. For oss er det positivt at de har lyttet til argumentene som har kommet fram, sa Slokvik.

