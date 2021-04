Fredagens TV-sport, time for time

11.03: Snooker, VM fra The Crucible Theatre i Sheffield, 2. runde. Oppgjøret mellom Ronnie O’Sullivan og skotske Anthony McGill fortsetter fra i går (4-4 i frames). Barry Hawkins starter sin kamp mot Kyren Wilson. Kvartfinalene spilles best av 25 partier. (Eurosport 1)

12.30: Tennis, ATP 500-turneringen Barcelona Open (grus – 1,565 mill. euro) for menn. Første kvartfinale der italienske Jannik Sinner møter russeren Andrej Rublev. (Eurosport N)

14.15: Sykling, etapperittet Tour of the Alps i Østerrike og Italia på UCIs europatour, 5. og siste etappe (120.9 km – kupert): Valle del Chiese – Riva del Garda. Det norske profflaget Uno-X trakk seg fra rittet onsdag etter at en av rytterne fikk påvist koronasmitte. Det skjedde i en hurtigtest og viste seg senere å være feil. Spanske Pello Bilbao vant gårsdagens fjelletappe, men britiske Simon Yates kom inn på samme tid og leder rittet fortsatt, 58 sekunder foran Bilbao. (Eurosport N)

15.00: Golf, Gran Canaria Open (1,5 mill. euro), på Europatouren for menn. Andre spilledag fra Meloneras Golf. Ingen norske deltagere. (Vsport Golf)

15.28: Snooker, VM fra The Crucible Theatre i Sheffield, 2. runde. John Higgins møter Mark Williams, mens Neil Robertson fortsetter sin kamp mot Jack Lisowski. Robertson leder 5-3. (Eurosport 1)

15.45: Tennis, ATP 500-turneringen Barcelona Open (grus) for menn. Andre kvartfinale går mellom Felix Auger-Aliasime, Canada og Stefanos Tsitsipas, Hellas. (Eurosport N)

16.00: E-sport, Telialigaen semifinale: Apeks – Nordavind. (TV2 Sport 1)

16.00: Sandvolleyball, verdensserien (4 stjerner) i Cancún, Mexico, 2. turnering: Andre kvalifiseringsrunde, menn. Den norske superduoen Anders Mol og Christian Sørum vant den første turneringen for bare et par dager siden og drar allerede i gang en ny. Den forrige var samtidig parets første turnering på halvannet år, så spillesug og motivasjon er fortsatt på topp. Det norske paret gikk direkte til andre runde der de møter Cardenas og Espinoza fra Mexico i denne sendingen. (TV 2 Sport 2)

16.30: Tennis, ATP 500-turneringen Barcelona Open (grus) for menn. Antatt starttidspunkt for tredje kvartfinale, der hjemmefavoritten Rafael Nadal møter britiske Cameron Norrie.. (Eurosport N)

18.00: Sandvolleyball, verdensserien i Cancún: 2. kvalifiseringsrunde, menn. (TV 2 Sport 2)

18.30: Tennis, ATP 500-turneringen Barcelona Open (grus) for menn. Dagens siste kvartfinale går mellom argentineren Diego Schwartzman og Pablo Carrena Busta fra Spania. (Eurosport N)

19.00: E-sport, Telialigaen semifinale: 777 Esport – Oilers Esport. (TV2 Sport 1)

19.15: Fotball, tysk Bundesliga kvinner, 18. runde: Bayer Leverkusen – SGS Essen. (Vsport 2)

19.48: Snooker, VM fra The Crucible Theatre i Sheffield, 2. runde. Ronnie O’Sullivan tar opp igjen formiddagsøkta mot Anthony McGill, mens Barry Hawkins og Kyren Wilson fortsetter sitt oppgjør. (Eurosport 1)

20.00: Sandvolleyball, verdensserien i Cancún: 2. kvalifiseringsrunde, kvinner. (TV 2 Sport 2)

20.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, 31. runde: Augsburg – FC Köln fra WWK Arena. Köln ligger på direkte nedrykksplass fire runder før slutt, men sjokkseieren med 2–1 over topplaget RB Leipzig tirsdag kveld tente et ørlite håp. Augsburg er foreløpig på trygg grunn, men formen er svak – de har ikke en gang scoret de tre siste rundene. (Vsport 1)

21.00: Fotball, engelsk Premier League, 33. runde: Arsenal – Everton fra Emirates Stadium i London. To store klubber og tabellnaboer som bare har teoretiske muligheter til å skaffe seg spill i Europa. Arsenal er nederst, men har ni poeng opp til europaligaplassen som holdes av West Ham. Everton er tre poeng foran Arsenal, men har fem strake ligakamper uten seier. Kampen kunne vært en flott anledning til å se to nordmenn i aksjon. Men Joshua King sliter med spilletid i Everton og Martin Ødegaard har stått over fire kamper for Arsenal nå grunnet ankelskaden han pådro seg for Norge mot Gibraltar. Ødegaard var imidlertid tilbake i trening onsdag og skal være aktuell for spill i kveld. (TV 2 Sport Premium)

21.00: Fotball, fransk Ligue 1, 34. runde: Stade Reims – Olympique Marseille fra Stade Auguste-Delaune. (Vsport 3)

21.30: Golf, Zurich Classic of New Orleans (7,4 mill. dollar), parturnering på PGA-touren for menn. Andre spilledag fra TPC Louisiana i Avondale. For første gang spiller en helnorsk duo sammen på PGA-touren: Viktor Hovland og Kristoffer Ventura gjorde en fantomrunde i går, gikk 10 slag under par og er i delt ledelse etter første dag. Særlig var Kris Ventura fra Rygge i Østfold brennhet med putteren og senket birdie etter birdie. Duoen starter sin runde om lag klokka 20.40 norsk tid. (Eurosport N)

22.00: Sandvolleyball, verdensserien i Cancún: 2. kvalifiseringsrunde, kvinner. (TV 2 Sport 2)

00.00: Golf, LA Open (1,5 mill. dollar) på LPGA-touren for kvinner. Tredje spilledag fra Los Angeles, California. (Vsport Golf)

01.00: Sandvolleyball, verdensserien i Cancún: 2. kvalifiseringsrunde, menn. (TV 2 Sport 2)

01.00: Ishockey, NHL: New York Rangers – Philadelphia Flyers fra Madison Square Garden. (Vsport 1)

02.00: Ishockey, NHL: Chicago Blackhawks – Nashville Predators fra United Center. (Vsport 2)

03.00: Sandvolleyball, verdensserien i Cancún, 2. turnering: Gruppespillkamp, kvinner. (TV 2 Sport 2)

04.00: Ishockey, NHL: Los Angeles Kings – Minnesota Wild fra Staples Center. Minnesota vant sin femte strake seier natt til torsdag, med 4–1 i Arizona. Mats Zuccarello bidro med en assist og plassen i sluttspillet virker stålsikker i øyeblikket. (Vsport 1)