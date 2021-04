Torsdagens TV-sport, time for time

11.00: Tennis, ATP 500-turneringen Barcelona Open (grus – 1,565 mill. euro) for menn. Tredje runde. Aktuell første kamp er Albert Ramos-Vinolas fra Spania mot russeren Andrej Rublev. (Eurosport N)

13.00: Tennis, ATP 500-turneringen Barcelona Open for menn. Tredje runde: Alex de Minaur, Australia mot Stefanos Tsitsipas, Hellas. (Eurosport N)

14.00: Snooker, VM fra The Crucible Theatre i Sheffield. Nest siste kamp i 1. runde fortsetter mellom engelskmennene Shaun Murphy og Mark Davis, som startet sin kamp i går. Mark Davis leder 5–4 når kampen gjenopptas i dag. Samtidig starter 2. runde med oppgjøret mellom den seksdobbelte og regjerende verdensmester Ronnie O’Sullivan fra England og Anthony McGill fra Skottland. Første runde spilles best av 19 partier, det økes til best av 25 i andre runde. (Eurosport 1)

15.00: Golf, Gran Canaria Open (1,5 mill. euro), på Europatouren for menn. Første spilledag fra Meloneras Golf. Ingen norske deltagere. (Vsport Golf)

16.00: Tennis, ATP 500-turneringen Barcelona Open for menn. Tredje runde. Den spanske gruskongen Rafael Nadal er førsteseedet og jakter revansje for sin sorti i Monte Carlo sist uke. Nå møter han japaneren Kei Nishikori. (Eurosport N)

17.45: Fotball, dansk Superliga, sluttspillets 4. runde, mesterskapsgruppen: AGF Aarhus – Randers FC fra Ceres Park. Randers med norske Lasse Berg Johnsen ligger sist av de seks toppklubbene, men møter et AGF som ikke har vunnet på sju kamper – medregnet to i cupen. (Vsport 2)

18.00: Tennis, ATP 500-turneringen Barcelona Open for menn. Tredje runde. Helspansk oppgjør mellom Bernabe Zapata Miralles og Pablo Carrena Busta avrunder dagen på centercourten Pista Rafa Nadal. (Eurosport N)

18.00: Fotball, dansk Superliga, sluttspillets 4. runde, nedrykksgruppen: Vejle BK – AC Horsens fra Vejle Stadion. Vejle kjemper for å unngå degradering, jumbo Horsens ser i øyeblikket ut til å være fortapt. (Vsport 2)

18.45: Fotball, nederlandsk Eredivisie, fra 21. runde: Ajax – FC Utrecht fra Johan Cruijff Arena i Amsterdam. (Vsport 3)

19.00: Håndball, tysk Bundesliga menn, 27. runde: MT Melsungen – THW Kiel. Sander Sagosen og Harald Reinkinds Kiel ligger i knallhard fight med «norske» Flensburg-Handewitt om ligagullet. Kiel er ett poeng bak og har ikke råd til å avgi poeng her. (Vsport 1)

19.00: Fotball, spansk La Liga, 31. runde: Atlético Madrid – SD Huesca fra Wanda Metropolitano. Den europeiske superligaen falt i fisk, så nå kan Atlético konsentrere seg fullt og helt om å holde Real Madrid og Barcelona bak seg i kampen om La Liga-gullet. Denne kampen kan være skummel, Huesca er involvert i en supertett kamp mot nedrykk. (Strive TV)

19.10: Baseball, USAs Major League: Detroit Tigers – Pittsburgh Pirates fra Comerica Park. (Vsport +)

19.45: Snooker, VM fra The Crucible Theatre i Sheffield. Den siste kampen i 1. runde er en fortsettelse fra i går og står mellom vår egen Kurt Maflin og den tredobbelte engelske verdensmester Mark Selby. Dessverre får Maflin en nesten umulig oppgave i dag: Selby leder 8-1 i “frames” etter gårsdagen. Vinner han to til så er kampen over og Norge ute av VM. (Eurosport 1)

20.00: Darts, Premier League, niende og siste dag i denne omgang fra Milton Keynes. (Vsport 1)

20.15: Fotball, dansk Superliga, sluttspillets 4. runde, mesterskapsgruppen: FC Midtjylland – FC København fra MCH Arena i Herning. Definitivt et toppoppgjør, for selv om tredjeplasserte FCK kanskje har for langt opp til ligaleder Midtjylland har københavnerne en slags los på Brøndby og annenplassen som gir mesterliga-kvalik. (Vsport 2)

20.45: Fotball, italiensk Serie A, 32. runde: SSC Napoli – Lazio fra Stadio Diego Armando Maradona. Femte- mot sjetteplass og viktig batalje i kampen om Europa-spill. (TV 2 Sport 1)

21.00: Fotball, engelsk Premier League, 32. runde: Leicester City – West Bromwich Albion fra King Power Stadium. Leicester jages av Chelsea og West Ham og vil berge mesterligaplass. WBA har vunnet to på rappen, 5–2 mot Chelsea borte (!) og 3–0 mot Southampton hjemme. Seks poeng og åtte scoringer har blåst litt liv i et temmelig dødt håp om å overleve i PL. Men da bør de helst vinne resten? (TV 2 Sport Premium)

21.30: Golf, Zurich Classic of New Orleans (7,4 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Første spilledag fra TPC Louisiana i Avondale. Uvant format på denne turneringen, som siden 2017 har vært en parturnering. Blant de 80 kvalifiserte parene finner vi historisk nok ett helnorsk: Viktor Hovland og Kristoffer Ventura. De startet sin runde ca. klokka 15.20 på ettermiddagen norsk tid. (Eurosport N)

22.00: Fotball, spansk La Liga, 31. runde: FC Barcelona – Getafe fra Camp Nou. (Strive TV)

00.00: Golf, LA Open (1,5 mill. dollar) på LPGA-touren for kvinner. Andre spilledag fra Los Angeles, California. (Vsport Golf)

01.00: Ishockey, NHL: New York Islanders – Washington Capitals fra Nassau Coliseum (Vsport 1), New York Rangers – Philadelphia Flyers fra Madison Square Garden. (Vsport 2)

04.00: Ishockey, NHL: Vancouver Canucks – Ottawa Senators fra Rogers Arena. (Vsport 1)