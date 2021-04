Ishockey: Narvik tapte ankesak – rykker ned fra eliteserien

Det melder TV 2 torsdag. Avgjørelsen i ankesaken kom en snau måned etter at forbundsstyret lot være å utvide eliteserien til tolv lag kommende sesong.

I praksis betyr det at Narvik rykker ned, mens Ringerike tar turen opp fra 1. divisjon.

Det skjer selv om 2020/21-sesongen aldri ble ferdigspilt på grunn av koronapandemien. Narvik hadde det svakeste poengsnittet og endte sist.

Brukte kjent advokat

Vedtaket ble gjort til tross for at et flertall i klubbenes interesseorganisasjon, Norsk Topphockey, hadde gått inn for å øke antall lag i eliteserien.

– Vi er veldig sjokkerte over at de gjør det. Jeg synes det er rart at hockeystyret går imot forslaget, sa Narviks daglig leder Cesilie Markussen til NTB forrige måned.

Nordlandsklubben engasjerte Per Arne Flod som juridisk rådgiver i ankesaken. Han var ishockeypresident i årene 1992 til 1995.

– Narvik Hockey er blitt dømt ned etter et vedtak i forbundet – på tvers av anbefalingen fra Norsk Topphockey og administrasjonen i ishockeyforbundet. Vi er vel det eneste landet i verden som har gjort det på denne måten. Det er besynderlig, sa Flod til VG for litt over tre uker siden.

Går til svensk hockey?

Selv om alle lag rakk å spille minst 18 kamper før seriespillet ble avlyst, har Narvik pekt på at ikke alle spilte minst to kamper mot samtlige motstandere.

For eksempel møtte nordlendingene storlagene Stavanger Oilers, Frisk Asker og Storhamar fire ganger, men fikk kun én kamp mot bunnrival Grüner.

Nylig uttalte Narviks styreleder Terje Feragen at klubben kan ende opp i svensk ishockey om anken ikke ble tatt til følge.

– Det kan være et alternativ å gå inn i Sverige, ja. Vi vil ta opp det dersom vi får avslag, sia Feragen til nitten.no.