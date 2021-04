Travtips V86 Solvalla/Jägersro onsdag

Tre gode objekter

Det er verdt å merke seg at en gjeng topphester har ankommet Sverige fra Italia, de skal duge langt innenfor sine divisjoner. En av disse er Zoara’s Club (V86-2). Hoppa har ekstrem fart i beina og stortrives med sprintdistansen som venter. Videre bør man sjekke ut ytterligere to objekter som vi har ekstra tro på: Remburs R.D. (V86-3) ser ut til å være en klasse bedre enn sine konkurrenter og skal få en fordelaktig posisjon underveis fra et godt startspor. Vallaken bør avgjøre til sin fordel. Erv Zet (V86-6) er en ung og grønn traver som er under enorm utvikling. Mest sannsynlig leder fireåringen til mål sammen med toppkusk Örjan Kihlström.





V86 Solvalla/Jägersro (innleveringsfrist kl. 20.30)

1. avd: GINA MEARAS (6) – ADDE S.H. (9) – APAPMAND (5) – EMOJI (4).

2. avd: ZOARA’S CLUB (4). Reserve: Big Shot (7).

3. avd: REMBURS R.D. (3). Reserve: O.M. Highstep (9).

4. avd: BENEDETTO O.P. (6) – TRICKY TREAT (5) – ZOLDER AS (3).

5. avd: Alle 10 hestene.

Tipslinje: OCHE TROT (5) – NAMUR (4) – HALO AM (7).

Outs: EVOLUTION ON TRACK (6).

6. avd: ERV ZET (1). Reserve: Happy Socks Sisu (6).

7. avd: TONY AFRIKA (1) – FOUR GUYS DREAM (6) – Taxi Out (10).

8. avd: MISSLE HILL (2) – CLICK BAIT (10) – MILLIONDOLLARRHYME (5) – Chestnut Hill (1) – On Track Piraten (7).

STRØKET i V86-8/DD-2: Tycoon Conway Hall (8).

Lite V86-forslag (store bokstaver): 72 kroner, rekkepris 25 øre.

Stort V86-forslag: 450 kroner.





Dagens Dobbel – Solvalla/Jägersro

(innleveringsfrist kl. 21.40)

Han stuper til tet og leder mest sannsynlig til mål? Tony Afrika er sprinteren det ser best ut for i dagens DD-1. At Christoffer Eriksson er satt til å kjøre er også et pluss.

Systemforslag 150 kroner:

DD-1: Tony Afrika (1).

DD-2: Missle Hill (2) – Milliondollarrhyme (5) – Click Bait (10).

(tre kombinasjoner à 50 kroner)

Vurdert av Even Elvenes