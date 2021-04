Onsdagens TV-sport, time for time

11.00: Snooker, VM fra The Crucible Theatre i Sheffield, 1. runde. Aktuelle kamper er Mark Williams – Sam Craigie og Shaun Murphy – Mark Davis. (Eurosport 1)

11.00: Sykling, éndagsrittet La Flèche Wallone for kvinner i Belgia (130,2 km): Huy – Mur de Huy. Fire norske jenter stiller til start: Stine Borgli (FDJ), Katrine Aalerud (Movistar), Emilie Moberg (Drops - Le Col) og Mie Bjørndal Ottestad (Andy Schleck). (Eurosport N, TV 2 Sport 2)

13.00: Sykling, etapperittet Tour of the Alps i Østerrike og Italia på UCIs europatour, 3. etappe (162 km – fjell): Imst – Naturno. Det norske profflaget Uno-X fikk andreplass på åpningsetappen mandag ved Idar Andersen (21), men ble hektet litt av i fjellene i går. I formiddag, før dagens etappe, ble de hektet helt av. En av rytterne avga en positiv covid-19-test og hele laget ble derfor trukket fra rittet. Briten Simon Yates vant den andre etappen og kjører i ledertrøya i dag. (Eurosport N)

14.00: Sykling, éndagsrittet La Flèche Wallone i Belgia (193,6 km) på UCIs verdenstour: Charleroi – Mur de Huy. Et kobbel av verdens beste ryttere stiller her. Marc Hirschi fra Sveits vant i fjor, franske Julian Alaphilippe de to foregående årene, mens evigunge Alejandro Valverde (40) vant fire ganger på rad 2014–2017. Samtlige stiller igjen og skal forsøke å stoppe den glohete duoen fra Slovenia: Primoz Roglic og Tadej Pogacar. Mot disse også nordmennene Andreas Leknessund (DSM) og August Jensen (Delko). Vegard Stake Laengen (UAE) skulle også ha deltatt, men hele UAE-laget ble tvunget til å trekke seg fra rittet i formiddag – da en av rytterne og en i støtteapparatet hadde testet positivt for korona i en hurtigtest. (Eurosport N, TV 2 Sport 2)

15.30: Snooker, VM fra The Crucible Theatre i Sheffield, 1. runde. VM er VM, men norske Kurt Maflin kunne knapt fått en verre motstander i første runde: Engelske Mark Selby (37) er tredobbelt verdensmester og har toppet verdensrankingen seks ganger i en proffkarriere som har vart siden 1999 og samlet har gitt karen fra Leicester rene spilleinntekter på over seks millioner pund. Kampen spilles best av 19 partier. (Eurosport 1)

16.00: Fotball, tysk Bundesliga kvinner, 18. runde: Turbine Potsdam – Bayern München. Bayern tapte 2–3 for Hoffenheim sist, men vant sine 17 første kamper og er knapp serieleder med 70–6 i målforskjell. (Vsport 1)

17.00: Tennis, ATP 500-turneringen Barcelona Open (grus – 1,565 mill. euro) for menn, andre runde. Aktuell kamp er Spanias Rafael Nadal mot Ilija Ivasjka fra Hviterussland. (Eurosport N)

18.10: Håndball, europeisk VM-kvalifisering kvinner, omspill 2. kamp: Sverige – Ukraina fra Lund. Sverige vant første kamp 28–14. (SVT2)

19.00: Fotball, engelsk Championship, 43. runde: Rotherham United – Middlesbrough fra New York Stadium. Vertene fortsetter sin innbitte kamp for å overleve, men har tapt sine to siste hjemme mot nedrykksrivalene Coventry og Birmingham. Middlesbrough har ikke vunnet på fem, men er midt på tabellen og tenker mer på neste sesong. (Vsport 3)

19.00: Fotball, engelsk Premier League, fra 29. runde: Tottenham – Southampton fra Tottenham Hotspur Stadium i London. Jose Mourinho er ute, så i kveld er det Ryan Mason som leder Tottenham. 29-åringen spilte på midtbanen i både Tottenham og Hull City, men måtte legge opp på grunn av en hodeskade for tre år siden. Han jobbet som spillerutvikler i Tottenham før han ble dyttet opp i sjefsstolen i går. Han skal lede klubben ut sesongen. I kveld er kompisen Harry Kane ute med ankelskade. (TV 2 Sport Premium)

19.00: Fotball, engelsk Super League kvinner, 20. runde: Manchester City – Chelsea fra Academy Stadium. Avgjørende seriefinale dette. Maren Mjelde og Guro Reiten topper ligaen med Chelsea, men City er bare to poeng bak når tre runder gjenstår. (Vsport +)

19.00: Fotball, spansk La Liga, 31. runde: Levante – Sevilla fra Estadi Ciutat de València. (Strive TV)

19.45: Snooker, VM fra The Crucible i Sheffield, 1. runde. (Eurosport 1)

20.00: Tennis, ATP 500-turneringen Barcelona Open for menn. Andre runde. (Eurosport N)

20.00: Darts, Premier League, åttende dag fra Milton Keynes. (Vsport +)

20.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 30. runde: Borussia Dortmund – Union Berlin fra Signal Iduna Park. Neste sesongs mesterligabillett begynner å henge i en tynn tråd for Dortmund, men i helgen fant i hvert fall Erling Braut Haaland veien til nettmaskene igjen. Måltørken over og fortsatt håp? (Vsport 1). TSG Hoffenheim – Borussia Mönchengladbach fra PreZero Arena i Sinsheim. (Vsport 2)

21.10: Fotball, fransk cup – Coupe de France, kvartfinale: Lyon – AS Monaco fra Parc Olympique Lyonnais. (Vsport 3)

21.15: Fotball, engelsk Premier League, 32. runde: Aston Villa – Manchester City fra Villa Park i Birmingham. City er i praksis ligamestere, Villa i praksis ute av kampen om Europa-spill. (TV 2 Sport Premium)

22.00: Fotball, spansk La Liga, 31. runde: CF Cadiz – Real Madrid fra Estadio Ramón de Carranza. Real slo Barcelona i «El Clasico»-oppgjøret sist og fortsetter å utfordre byrival Atlético om ligatittelen. (Strive TV, TV 2 Sport 1)

00.00: Golf, LA Open (1,5 mill. dollar) på LPGA-touren for kvinner. Første spilledag fra Los Angeles, California. (Vsport Golf)

00.35: Baseball, USAs Major League: New York Yankees – Atlanta Braves fra Yankee Stadium. (Vsport +)

01.00: Ishockey, NHL: Chicago Blackhawks – Nashville Predators fra United Center. (Vsport 2)

03.00: Ishockey, NHL: Arizona Coyotes – Minnesota Wild fra Gila River Arena. Mats Zuccarello og Wild har vunnet de fem siste kampene mot Arizona, senest 5–2 på bortebane natt til tirsdag. (Vsport 1)

03.30: Ishockey, NHL: Vegas Golden Knights – San Jose Sharks fra T-Mobile Arena. (Vsport 2)