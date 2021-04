Travtips V75 Sørlandet tirsdag

Tilbake på vinnersporet?

Lite skal til for at premiene går til værs i V75. Det kom klart til syne forrige tirsdag på Biri, da utbetalingen stoppet på langt over 100.000 kroner for de som prikket sju rette. Én oddsbombe var årsaken, ellers gikk det nær som forventet. I kveld er det Sørlandets Travpark som arrangerer og banen har fått til lekre spilleløp. Blant annet stiller seiersmaskinen Lesja Odin (V75-7) opp som et mulig sikkert kort. Han tapte sist, men er tilbake på vinnersporet nå? Videre har vi solid sans for Thai Manhattan (V75-3) – et talent med mye ugjort som står billig til nå.





V75-1. Varmblodshester, 1609 meter bilstart

Tips: Thai Swagger (3) – Secret Snap (1) – From Zero to Hero (5).

Outs: Magic Talisman (7).

KOMMENTAR: To som gjør opp? V75-åpningen munner ut i en duell mellom to formbomber: Thai Swagger (3) og Secret Snap (1). Er det slik at avgjørelsen faller allerede i starten, at den som beholder teten vinner?

Rangering: A: 3 B: 1-5-7 C: 2-9-4-6-8-10.





V75-2. Kaldblodshester, 2140 meter bilstart

Tips: Eld Brando (4) – Høy Odin (11) – Lykkje Viking (6).

Outs: Galant (9).

KOMMENTAR: 99 av 100 eksperter tipper Høy Odin (11) som favoritt, halvparten av dem også som banker. Men det er der vi går imot så det suser. Sjekk det siste løpet til Eld Brando (4), sjekk hvor uheldig han var, og hvor mange av konkurrentene som ødela hingstens muligheter. Begge må på bongen! Husk det.

Rangering: A: 4 B: 11-6-9-7-12-1 C: 5-10-8-7-3.





V75-3. Varmblodshester, 2140 meter bilstart

Tips: Thai Manhattan (3) – Falcon (1) – Double Choice (12).

Outs: Waytocashflow (8).

KOMMENTAR: Vi har brukt mye tid på oppgjøret, kjørt det på netthinnen, lett etter alternative utviklinger underveis. Men vi faller ned på Thai Manhattan (3) som en vinner uansett. Talentet fra sør ligger best an, han er kjapp ut, får føringen, og styrer til mål? En banker.

Rangering: A: 3 B: 1-8-12-7 C: 9-10-11-5-6-4-2.





V75-4. Kaldblodshester, 1609 meter bilstart

Tips: Trø Ennius (1) – Kleppe Nido (10) – Honannas Trolljeger (3).

Outs: Birk Rapp (2).

KOMMENTAR: Mest sannsynlig vinner én av følgende tre hester: Trø Ennius (1) har et svært godt utgangspunkt, men han kan tulle. Kleppe Nido (10) er nestemann vi nevner, avslutningen sist viser stigning i kvalitet. Og til slutt Honannas Trolljeger (3). Denne har fart nok og er god nok, men rører en gang i blant.

Rangering: A: 1 B: 10-3-2-8-4-5-6-9-7.





V75-5. Varmblodshester, 2140 meter bilstart

Tips: I.D. Undeniable (12) – Embakasi Sun (9) – One More Time (11).

Outs: Hostpot (6).

KOMMENTAR: Ai ai, her venter trøbbel. Gardér på, og helst med alle våre A- og B-hester. I.D. Undeniable (12) settes som favoritt. Han har topp kapasitet, men tuller for ofte til å stoles helt på. Embakasi Sun (9) kommer nå og må naturligvis vurderes tidlig. Mange har One More Time (11) som favoritt. – Han er best i tet, fortalte kusk og trener Geir Mikkelsen for litt siden. Derfor passer ikke spor i annen rekke videre bra, men det går ikke an å stryke den helt vekk.

Rangering: A: 12 B: 9-11-6-8-7-10 C: 5-1-4-3-2.





V75-6. Varmblodshester, 2140 meter bilstart

Tips: Fascination (9) – Brage Hindø (2) – Highland Breeze (1).

Outs: Lady Lara (5).

KOMMENTAR: Duoen til Frode Hamre skiller seg ut. Fascination (9), storløpsvinner i fjor, debuterer for året. Det sies at hoppa har sett svært lekker ut i trening. De frekkeste kan til og med prøve et bankerspill? Brage Hindø (2), Hamre-trent hest det også, er perfekt plassert i starten og ligger an til å få en finfin posisjon. Ikke glem denne på bongen ved garderinger.

Rangering: A: 9 B: 2-1-5-6-4 C: 7-8-3-10.





V75-7. Kaldblodshester, 2140 meter voltestart

Tips: Lesja Odin (9) – Valle Hugo (10) – Vertigo Dominant (5).

Outs: Ask Major (12).

KOMMENTAR: – Under pari, han hadde en dårlig dag. Slik forklarte Øystein Tjomsland tapet med seiersmaskinen Lesja Odin (9) i forrige uke. Vel; da regner vi med at Tjomsland sjekker Lesja Odin nøye før kveldens løp – at hesten ser bedre ut, og ikke i en stilart som en banan slik som sist. I så fall vinner duoen lett, og med tanke på Tjomslands profesjonalitet er hesten en opplagt banker.

Rangering: A: 9 B: 10-12-5-13-8-4-7-3 C: 6-11-2-1-14.





V75 SØRLANDET (innleveringsfrist kl. 19.00)

1. avd: THAI SWAGGER (3) – SECRET SNAP (1) .

2. avd: ELD BRANDO (4) – HØY ODIN (11).

3. avd: THAI MANHATTAN (3). Reserve: Falcon (1).

4. avd: TRØ ENNIUS (1) – KLEPPE NIDO (10) – HONANNAS TROLLJEGER (3).

5. avd: Alle 12 hestene.

Tipslinje: I.D. UNDENIABLE (12) – EMBAKASI SUN (9) – ONE MORE TIME (11). Outs: HOSTPOT (6).

6. avd: FASCINATION (9) – BRAGE HINDØ (2) – HIGHLAND BREEZE (1) – LADY LARA (5) – Dan Mølgård (6) – Cool Canadian (4).

7. avd: LESJA ODIN (9). Reserve: Valle Hugo (10).

Lite V75-forslag (store bokstaver): 48 kroner.

Stort V75-forslag: 432 kroner.









Dagens Dobbel – SØRLANDET

(innleveringsfrist kl. 20.45)

Øystein Tjomslands Lesja Odin gikk på karrierens første tap for halvannen uke siden. Vi tror duoen tar revansje direkte fra et bra startspor mot ordinære konkurrenter i kveld.

Systemforslag 200 kroner:

DD-1: Brage Hindø (2) – Fascination (9).

DD-2: Lesja Odin (9).

(to kombinasjoner à 100 kroner)

Vurdert av Even Elvenes