Tirsdagens TV-sport, time for time

11.00: Snooker, VM fra The Crucible Theatre i Sheffield, 1. runde. Det spilles best av 19 partier. Aktuelle kamper er Mark Allen – Lyu Haotian og Jack Lisowski – Ali Carter. Engelske Ronnie O’Sullivan er regjerende mester. (Eurosport 1)

11.00: Tennis, ATP 500-turneringen Barcelona Open (grus – 1,565 mill. euro) for menn. Første runde. Mange store navn stiller opp, blant andre helgens vinner i Monte Carlo, Stefanos Tsitsipas fra Hellas. Casper Ruud kom helt semifinalen der, men han må stå over denne turneringen. Han har fått føling med skaden i armen igjen og trenger hvile. (Eurosport N)

13.00: Tennis, ATP 500-turneringen Barcelona Open. (Eurosport N)

14.15: Sykling, etapperittet Tour of the Alps i Østerrike og Italia på UCIs profftour, 2. etappe (121,5 km – fjell): Innsbruck – Feichten in Kaunertal. Det ferske norske profflaget Uno-X leverte sterk kjøring i Tyrkia Rundt og stiller med sju ryttere her også, seks nordmenn og en danske. Og nordmennene fortsetter å yppe seg: På gårsdagens åpningsetappe avsluttet Idar Andersen råsterkt og kjempet om seieren. 21-åringen fra Melhus hadde sammen med den sterke italieneren Gianni Moscon luke på det jagende hovedfeltet med 800 meter igjen å sykle. Duoen i front klarte å holde unna, men på de siste meterne hadde Ineos-rytter Moscon mest krefter. Han tok sin første seier på nesten to og et halvt år, mens Uno-X-syklist Andersen fulgte på plassen bak. (Eurosport N)

15.30: Snooker, VM fra The Crucible Theatre i Sheffield, 1. runde. Aktuelle kamper er Ding Junhui – Stuart Bingham og Judd Trump – Liam Highfield. (Eurosport 1)

15.45: Tennis, ATP 500-turneringen Barcelona Open, 1. runde. (Eurosport N)

17.00: Tennis, ATP 500-turneringen Barcelona Open, 2. runde. (Eurosport N)

18.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 30. runde: FC Köln – RB Leipzig fra Rhein Energie Stadion. Leipzig fikk bare skuffende 0–0 hjemme mot Hoffenheim fredag kveld, og selv med to scoringer i kampen før fikk Alexander Sørloth bare den siste halvtimen på banen. Han fikk sin store sjanse, men sendte ballen høyt over. Nye muligheter i kveld mot et FC Köln som har tapt fire av de fem siste og sliter tungt i bunnstriden. (Vsport 2)

19.00: Fotball, engelsk Championship, 42. runde: Norwich City – Watford fra Carrow Road. Norwich fikk en mann utvist allerede etter et drøyt kvarter lørdag og tapte stygt 1–3 hjemme for Bournemouth, men returen til Premier League neste sesong er likevel sikret for superspissen Teemu Pukki og Norwich. Den finske 31-åringen har gjort 25 ligamål hittil i sesongen. Watford på annenplass ligger åtte poeng bak, men med seier i dette toppoppgjøret begynner de å bli klare for å følge etter opp. (Vsport 3)

19.00: Tennis, ATP 500-turneringen Barcelona Open, 2. runde. (Eurosport N)

19.00: Fotball, engelsk Super League kvinner, utsatt kamp: West Ham United – Aston Villa fra Rush Green Stadium i London. Viktig bunnoppgjør, Villa ligger helt sist – to poeng bak West Ham. (Vsport +)

19.45: Snooker, VM fra The Crucible Theatre i Sheffield, 1. runde. Aktuelle kamper er Mark Allen – Lyu Haotian og Barry Hawkins – Matthew Selt. (Eurosport 1)

19.00: Sandvolleyball, verdensserien fra Cancun, Mexico: Bronsefinale, menn. Perusic/Schweiner fra Tsjekkia møter Ermacora og Pristauz fra Østerrike. (TV 2 Sport 2)

19.00: Sandvolleyball, verdensserien fra Cancun, Mexico: Bronsefinale, kvinner. Det tyske paret Laboureur/Tillmann møter Agatha/Duda fra Brasil. (TV 2 Sport 2)

20.00: Darts, Premier League, sjuende dag fra Milton Keynes. (Vsport)

20.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 30. runde: Bayern München – Bayer Leverkusen fra Allianz Arena. Bayern måtte jobbe hardt for 3–2 over Wolfsburg lørdag, men leder med sju poeng på Leipzig og ser ut til å styre mot sitt niende strake ligamesterskap og det 31. totalt. (Vsport 1). Eintracht Frankfurt – Augsburg fra Deutsche Bank Park. (Vsport 2)

20.45: Fotball, italiensk serie A, 32. runde: Hellas Verona – Fiorentina fra Stadio Marc’Antonio Bentegodi. (Strive TV)

21.00: Fotball, engelsk Premier League, 32. runde: Chelsea – Brighton & Hove Albion fra Stamford Bridge i London. Lagene trenger poeng i hver sin ende av tabellen. Chelsea utfordrer Leicester og West Ham om mesterligabillett, Brighton vil sikre seg helt mot nedrykk. Chelsea fikk en kraftig «boost» i helgen, da de slo ut Manchester City og sikret seg finaleplass i FA-cupen. (TV 2 Sport Premium)

21.30: Sandvolleyball, verdensserien fra Cancun, Mexico: Finale, menn. Anders Mol og Christian Sørum leverte en sterk opphenting og slo ut tsjekkerne Ondrej Perusic og David Schweiner i semifinalen natt til tirsdag. Nå møter de Cherif Samba og Ahmed Tijan fra Qatar i finalen. Turneringen er den første nordmennene spiller på halvannet år. Anders Mol har slitt med skade i flere måneder. Dette er den første av tre turneringer på rappen i Cancún. De gjennomføres i en smittevernboble. Det norske paret er blant de største favorittene til å ta OL-gullet i Tokyo senere i år. (TV 2 Sport 2)

23.00: Sandvolleyball, verdensserien fra Cancun, Mexico: Finale, kvinner. Sarah Pavan og Melissa Humana-Paredes fra Canada møter den brasilianske duoen Taiana Lima og Talita da Rocha Antunes. (TV 2 Sport 2)

01.00: Ishockey, NHL: New York Islanders – New York Rangers fra Nassau Coliseum (Vsport 1), Tampa Bay Lightning – Carolina Hurricanes fra Amalie Arena. (Vsport 2)

04.00: Ishockey, NHL: Los Angeles Kings – Anaheim Ducks fra Staples Center. (Vsport 2)