Pappa og trener Kåre Mol om sandvolleyhåpene: – Det er til å få gåsehud av

Det norske sandvolleyparet spiller sin første turnering på et og et halvt år grunnet blant annet et lengre skadeavbrekk for Anders Mol, og det har de klart på mesterlig vis.

Tirsdag kveld er det finale i verdensserien i mexicanske Cancún mot Qatar-paret Cherif Samba og Ahmed Tijan.

Kåre Mol hadde ikke ventet at comebacket skulle gå så smertefritt.

– Jeg er egentlig veldig overrasket over at de klarer å reprodusere resultater. Det krever noe helt annet enn å skape dem første gang. Det krever karakter, og jeg lar meg imponere over det nivået de klarer å sette, sier Mol til NTB.

Unike

Han sier at han har jobbet med mange utøvere opp gjennom årene, men at dette paret besitter noe helt spesielt.

– Mange av dem er gode på trening, og så er de litt dårligere når de kommer til konkurransene. Disse gutta er på et vis motsatt. De er gode på trening, og så er de enda litt bedre når de står på banen. Det er til å få gåsehud av hvor gode og hvor til stede de er. De har noen hoder som er helt unike. Jeg er bare utrolig takknemlig for at de er norske.

– Er det hodene deres som er den enkle årsaken til at de ofte er best når det gjelder?

– Du er nødt til å være veldig god i utgangspunktet, men de klarer alltid å være litt bedre når det gjelder. De er fokuserte og på plass og klarer å pushe nivået sitt. De henter fram de gode servene og det gode spillet kamp etter kamp. De tsjekkerne vi spilte mot mandag går for å være de seigeste du kan spille mot, men våre menn er enda seigere. Det er kult og utrolig imponerende etter en pause der de ikke helt visste hvor de var. De er bedre enn noen gang, og nivået er akkurat der de skal være.

Skadefri

Mol og Sørum har gradvis trent seg opp igjen. Kåre Mol sier at de har vært forsiktig med sønnen Anders' progresjon. Nå har de hatt full balltrening i to-tre uker.

– Anders er en utrolig lettrent person. Han har spilt ball siden han var en liten gutt og har veldig mye «ball» i seg. Han har mye ballfølelse inne, og det skal ikke mye trening til før han har ballformen inne.

– Kan han gjøre alt som han kunne før han ble skadd?

– Han hopper maks og har ingen begrensninger. Han hopper 100 prosent og gjør det 100 ganger i hver kamp. Vi teller hvert hopp i hver kamp, og det blir 600 hopp gjennom en hel turnering når de går helt til finalen. Det er en stor belastning, men han klarer det fint.

Allerede torsdag starter en ny turnering i Cancún. Det norske paret deltar ikke i den tredje samme sted. Da drar de i stedet på treningsleir til Tenerife.