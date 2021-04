Chelsea og Manchester City trekker seg – superligaen kan rakne

En time før Chelsea skulle møte Brighton i Premier League-kamp meldte BBC at klubben har ombestemt seg og vil trekke seg fra Super League. Nyheten sprakk mens hundrevis av sinte Chelsea-supportere demonstrerte utenfor Stamford Bridge, og det førte til stor jubel.

Chelsea har ikke bekreftet at klubben trekker seg, men har heller ikke avkreftet det. Klubben skal være i ferd med å gjøre papirarbeidet for å løses fra den bindende avtalen om deltakelse i Super League.

Sent tirsdag kveld er Manchester City eneste klubb som formelt har meddelt at den trekker seg, men en rekke andre skal stå på nippet til å følge. Et krisemøte blant de 11 gjenværende klubbene ble avsluttet uten en klar konklusjon annet enn at prosjektet vakler på kanten av avgrunnen.

Chelsea-ledelsen skal ha ombestemt seg på grunn av den overveldende negative reaksjonen på superligaplanene.

BBC meldte litt før halv ni norsk tid at også Manchester City trekker seg fra Super League-deltakelse, og to timer senere bekreftet klubben det på sitt nettsted.

– Manchester City kan bekrefte at vi formelt har startet prosedyren ved å trekke oss fra planene om en europeisk superliga, står det.

I Spania rapporteres det at Atlético Madrid også vil hoppe av, mens Barcelona vil overlate til medlemmene å avgjøre om klubben skal delta.

Det betyr at superligaen kan rakne bare to døgn etter at den ble offentliggjort.

Ed Woodward sa opp – fortsetter i Manchester United ut året

Journalister som følger Manchester United tett, fra både The Times, The Guardian, ESPN og The Athletic, har omtalt nyheten om at klubbdirektør Ed Woodward har trukket seg fra sin stilling.

Manchester United-lederen Ed Woodward har sagt opp. Han fortsetter likevel i jobben ut året, melder Manchester Evening News.

Flere britiske medier meldte tirsdag kveld at Woodward er ferdig i United. Nyheten kom samtidig med at den europeiske superligaen som klubben har vært med å starte tilsynelatende er i ferd med å rakne.

Ubekreftede meldinger sier at både Chelsea, Manchester City og Atlético Madrid har trukket seg fra deltakelse, og at klubbene skal i krisemøte for å diskutere om hele prosjektet skal skrinlegges.

Manchester Evening News melder imidlertid at Woodward har levert oppsigelse, men har gått med på å fortsette i jobben ut 2021. Det bekreftes også av BBC.

United nølte lenge med å bekrefte meldingene om Woodward fordi nyheten er «markedssensitiv informasjon». Spillerne ble informert før bekreftelsen kom.

Samlet

– Vi ønsker nyheten om at noen klubber har besluttet å oppgi planene om deltakelse i en eureisk superliga velkommen. Dette truet hele fotballpyramiden. Det var en situasjon som kunne ha splittet fotballen, men i stedet har den forent oss, skriver Englands fotballforbund i en uttalelse.

Nyheten om Chelseas avgjørelse kom mens om lag 1000 av klubbens tilhengere demonstrerte utenfor Stamford Bridge i protest mot klubbens deltakelse i superligaprosjektet.

Det var kaotiske scener da tilhengere blokkerte gata der spillerbussen skulle komme. Klubblegenden Petr Cech, som nå har en administrativ stilling i klubben, prøvde å overtale dem til å flytte seg og slippe bussen inn.

– Jeg vet ingenting om det som har skjedd, jeg kjenner ikke politikken. Jeg har sittet 45 minutter i bussen og ventet på å komme inn, sa Chelsea-manager Thomas Tuchel da han ble intervjuet.

Tumultene følte til at kampstart ble utsatt et kvarter.

Bønn ble hørt?

Tilhengerne møtte opp med hjemmelagde plakater der de ytret sin mening om klubbene som vil bryte ut og danne en superliga. Tilhengerne er ikke i tvil om grunnen. «Super greed» (supergrådighet) sto det på en av dem.

Det var ikke bare utenfor Stamford Bridge at Chelsea-tilhengere markerte sin holdning. I en felles uttalelse fra supporterklubbene i Norge, Sverige og Danmark ble klubbeier Roman Abramovitsj oppfordret til å omgjøre beslutningen om å slutte seg til Super League.

– Vi ber deg om å revurdere avgjørelsen mens det fortsatt er tid. Du har gjort oss stolt så mange ganger før. Ved å slutte deg til den nye «superligaen» har du skuffet oss enormt, men ved å bli den første som trekker seg kan du gjøre alt bra igjen, står det.

– Ellers blir vi nødt til å treffe noen veldig vanskelige avgjørelser angående vår framtidige støtte til klubben. Vær så snill å gjøre det rette.

Sinne ble jubel

Uefa gjentok på sin kongress tirsdag truslene om å straffe utbryterklubbene og deres spillere hardt. Mest effektiv var likevel kanskje markeringene fra supportere og fra andre lags spillere.

Brighton-spillerne varmet opp til kamp i de samme trøyene Leeds-spillerne brukte før mandagens kamp mot Liverpool, med «Earn it» under mesterligalogoen på brystet og «Football for the fans» på ryggen.

På ett banner utenfor Stamford Bridge sto det «si nei til Super League», på et annet ble Abramovitsj oppfordret til å «gjøre det rette», mens en plakat beskyldte klubbledelsen for «det ultimate svik».

Flere holdt også opp plakater designet som gravstøtter over engelsk fotball, med «R. I. P» (hvil i fred), mens andre krevde at spillere og managere må stå opp mot klubbeiernes superligaplaner.

Sinnet ble til jubel da nyheten om at klubben trekker seg begynte å bre seg blant de frammøtte.

