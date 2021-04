Tunet ble dobbeltmester etter at forbundet avsluttet innebandy-sesongen

Det opplyser forbundet i en pressemelding.

– Vi gjør dette med tungt hjerte, men vi må innse realitetene og gjøre det som er riktig i denne krevende situasjonen, sier seksjonsleder Paal Christian Saastad.

Det er de siste signalene fra regjeringen om at det ennå vil drøye før man kan gi grønt lys for oppstart av kamper innendørs i toppidretten som ligger bak beslutningen.

Ifølge forbundet er det nå «en umulighet å sluttføre sesongen innenfor tidsrammen styret har satt».

«Et vesentlig moment er også at myndighetene nå har bestemt at toppidretten skal differensieres mellom yrkesutøvere, de som har idrett som hovedinntektskilde, og de som ikke er yrkesutøvere, og på den bakgrunn åpne opp for aktivitet for de mest profesjonelle før de åpner opp for våre toppidrettsutøvere», heter det i en uttalelse fra innebandyseksjonen.

Også forrige sesong måtte avsluttes tidlig som følge av pandemien.

Mandagens vedtak betyr at Tunet er seriemester i eliteserien for kvinner. Sluttabellen er tidligere vedtatt beregnet etter gjennomsnittlig antall poeng per spilte kamp ved avbrutt seriespill.

Grei følger på annenplass, mens Monolitten blir nummer tre.

I eliteserien for menn ble også Tunet seriemester. Greåker og Sveiva fulgte deretter.