Travtips V5 Biri mandag

Bare nesten en banker

For norske spillere er også V5-spillet på Biri interessant, men noen soleklar banker har vi ikke å by på der. Det nærmeste vi kommer er Gentletron (V5-5). Vallaken som kjøres av Eirik Høitomt har solide evner og har ikke vært utenfor tvillingen på sine fem siste starter. Men innerspor, bilstart og sprint på Biri innebærer en viss fare for å bli overfløyet i starten. Så på vårt store forslag tar vi høyde for at Eiriks sønn Marius Høitomt bak flinke Jarreau B.R. kan snyte senior for en ny seier.





V5 BIRI (lunsjtrav, innleveringsfrist 11.35)

1. avd: MAGIC KEN (5) – ALPHA CROWN R.R. (1) – Time Bandit (4) – Maybe Maven (3) – Mind The Gap (7) – Jaipur B.R. (10).

STRØKET i V5-1: Guepe du Colombier (11).

2. avd: I.D. DUKE OF LORDS (10) – JACKY CROWN (5) – DREAM BRILJANT (11) – LA MOSS (9).

STRØKET i V5-2: St. Malo Decoy (3), 12 Quinzy Roy (12).

3. avd: THAI KNIGHT (10) – RESTLESS BY THE SEA (2).

4. avd: ES TRENC (2) – CALL ME FOX (11) – Chuck Yeager (8) – Gliding Sun (6) – Keystone Cash (9).

STRØKET i V5-4: Quality Dancer (3), Donato Gilbak (10).

5. avd: GENTLETRON (1) – Jarreau B.R. (5).

STRØKET i V5-5: G.G. Barbaresco (4).

Lite V5-forslag (store bokstaver): 32 kroner.

Stort V5-forslag: 480 kroner.

Vurdert av Even Elvenes