Mandagens TV-sport, time for time

11.00: Tennis, ATP-turnering menn i Barcelona, grus, ATP 500. Første runde. Her hadde Casper Ruud planlagt å delta, men han må hvile armen sin. (Eurosport N)

11.00: Sandvolleyball, verdens beste utøvere fortsetter World Tour i Cancun i Mexico der Anders Mol og Christian Sørum hadde en god start i helgen. De skal i aksjon i kveld. Turneringen fortsetter utover hele dagen. (TV2Sport2)

14.00: Sykling, UCI Europe Tour, Tour of the alps, første etappe. (Eurosport N)

17.00: Tennis, ATP-turnering menn i Barcelona, grus, ATP 500. Første runde fortsetter. (Eurosport N)

17.10: Baseball, Major League Baseball: Boston Red Sox - Chicaho White Sox. (Vsport+)

19.00: Fotball, dansk superliga menn, sluttspillet (3. runde): Mesterskapsgruppen: Randers – Midtjylland fra Cepheus Park Randers. Midtjylland er serieleder og styrer mot mesterskap, mens Randers ligger sist i mesterskapsgruppen. (Vsport2)

20.00: Sandvolleyball. Verdensserien (4 stjerner) i Cancun, Mexico, 1. turnering i boble: Cupspillet, kvartfinale: Anders Mol/Christian Sørum, Norge – Gustavo Carvalhaes/Arthur Mariano, Brasil. (TV2Sport2)

21.00: Fotball, engelsk Premier League menn (32. runde): Leeds United – Liverpool fra Elland Road. Leeds og manager Marcelo Bielsa (bildet) kommer fra en råsterk borteseier mot serieleder Manchester City. To avslutninger på mål ga to mål og seier. I åpningskampen i Premier League i august i fjor lagde Liverpool og Leeds en festforestilling på Anfield der Liverpool til slutt vant 4-3 i det som ble Leeds comeback på øverste nivå. Nå satser laget på en topp ti plassering, mens Liverpool kjemper febrilsk for å komme topp fire som sikrer mesterligaspill. Etter at laget ble slått ut av mesterligaen i forrige uke, er det kun en god avslutning av ligaen det handler om. (TV2 Sport Premium)

01.00: Ishockey, NHL grunnserien: Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes. (Vsport2)

03.00: Ishockey, NHL grunnserien: Arizona Coyotes - Minnesota Wild. Mats Zuccarello har hatt noen vellykkede opptredener nå og laget hans styret mot sluttspill. (Vsport1)

03.00: Ishockey, NHL: Vancouver Canucks - Toronto Maple Leafs. (Vsport2)