Travtips V65 Leangen søndag

Lettvinn V65-innledning?

Vi lanserer vår banker allerede i innledningen av V65-spillet. Borea del Circeo (V65-1) har funnet storformen i ny regi, nemlig hos Jomar Blekkan. Duoen står aleine på våre kupongforslag. Dessuten er konkurrentene hakket under sist, da Borea del Circeo vant. I oppgjøret som følger er talentet Jerven Junior strøket fra start. Dermed faller valget på en annen lovende fireåring. Hauk Viktor (V65-2) skal kunne ta seg av dette løpet, på en betingelse: Kusk Boye Ølstøren må lose vallaken gjennom uten for mange feilsteg. Galoppen har ødelagt for ham i et par av de siste løpene. Traver han feilfritt tror vi han vinner.





V65 LEANGEN (innleveringsfrist kl. 18.15)

1. avd: BOREA DEL CIRCEO (9). Reserve: Yesyesyes (6).

2. avd: HAUK VIKTOR (8). Reserve: Hynne Prinsen (7).

STRØKET i V65-2: Jerven Junior (4), Vinter Lilja (5), Ravinas Jeppe (9).

3. avd: Alle 10 hestene.

Tipslinje: HØIBY STJERNAR (7) – STENSVIK LARS (3) – ØYANS STORM (4).

Outs: BUVOLL KOS (6).

STRØKET i V65-3: Møre Bella (8).

4. avd: S.K.’S ANDOVA PRIDE (14) – BRIOSO (9) – Synjo Danseur (5) – Jacson B.R. (1) – L.J.’s Hedda (13).

5. avd: BIJOU (10) – MONI RAJAH (9) – SUE (5).

6. avd: R.M.G. LADY IN RED (4) – Magic Tile (6) – Rocket Man (9).

STRØKET i V65-6 (V5-3/DD-2): Chef Superb (8).

Lite V65-forslag (store bokstaver): 24 kroner.

Stort V65-forslag: 450 kroner.





Dagens Dobbel – LEANGEN

(innleveringsfrist kl. 19.35)

Endelig et godt startspor, dermed kommer seieren? Lekre R.M.G. Lady in Red har alle muligheter på hjemmebanen søndag kveld. Hoppa kan fort ta føringen og deretter kontrollere til målstreken er passert.

Systemforslag 150 kroner:

DD-1: Sue (5) – Moni Rajah (9) – Bijou (10).

DD-2: R.M.G. Lady in Red (4).

(tre kombinasjoner à 50 kroner)

Vurdert av Even Elvenes