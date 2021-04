Macron og Johnson ut mot planene om europeisk superliga

Macron sier han er glad for at ingen franske klubber er med på planene om å opprette en europeisk superliga, forbeholdt storklubbene.

Paris Saint-Germain er ikke blant de tolv klubbene som ifølge europeiske fotballmedier har skrevet under på en avtale om å starte sin egen liga.

– Superligaprosjektet truer prinsippet om solidaritet og sportslige prestasjoner, heter det i en uttalelse fra den franske presidentens kontor.

Boris Johnson skriver på Twitter at en egen liga for gigantene vil være skadelig for fotballen.

– Vi støtter fotballmyndighetenes kamp mot dette. Planen vil treffe rett i hjertet til hjemlig spill, og vil bekymre fans over hele landet. Klubbene må svare sine fans og fotballsamfunnet før de tar videre steg, skriver Johnson.

[ Fotballmyndighetene hardt ut mot nye superligaplaner – storklubber trues med eksklusjon ]