Hegerberg-løse Lyon slått ut av mesterligaen – PSG sikret sjokkseier

Et selvmål av lagkaptein Wendie Renard avgjorde da PSG vant 2-1 borte i kvartfinalens utsatte returkamp. Sammenlagt gikk hovedstadslaget videre på bortemålsregelen, og det er PSG som får spille semifinale mot Barcelona.

Lyon ble detronisert etter 1788 dager som dronning på haugen i Champions League.

Ada Hegerberg har vært sentral i Lyons suksessferd i mesterligaen og har tatt steget opp som turneringens mestscorende kvinne noensinne, men den norske måldronningen har vært ute i over ett år med skade. Hun kommer ikke på banen igjen denne sesongen.

Lyon vant 1-0 i Paris forrige måned og så ut til å være på vei mot nok en semifinale. Returkampen ble utsatt på grunn av koronasmitte i Lyon-troppen, og først søndag kunne kampen avvikles.

[ Hegerberg spiller ikke denne sesongen ]

Ikke ferdig

– Betyr dette at vår tid på toppen er over? Nei. Vi har savnet Ada Hegerberg i over et år, og Griedge M'Bock Bathy nesten like lenge. Smitteutbruddet gjorde våre forberedelser vanskelige. Dette var skuffende, men nå må vi konsentrere oss om å vinne serien, sa Lyon-trener Jean-Luc Vasseur.

– Dette er en svært viktig turnering for oss, og vi ville vinne den. Nå handler det om ligaen, og den utsatte kampen mot PSG (29. mai) blir en ny finale for oss.

Lyon tok ledelsen etter fire minutter, da Catharina Macario satte inn målet som så ut til å avgjøre. Grace Geyoro utlignet for PSG etter 24 minutter, og etter en times spill var det Lyons store stjerne Wendie Renard som avgjorde i feil ende da hun satte et innlegg fra Kadidiatou Diani i eget mål.

[ Andrine Hegerberg ute i lang tid med korsbåndsskade ]

Uventet

– Wendie er en leder i dette laget. Selvsagt er hun skuffet, men det er vi alle, sa Vasseur.

PSG-triumfen betyr at Caroline Graham Hansen og Barcelona får uventet motstand i semifinalen. Alle hadde regnet med at Lyon skulle stå i veien igjen.

I den andre semifinalen spiller Guro Reitens Chelsea mot Bayern München.

PSG jakter mesterligatriumf både på herre- og kvinnesiden. I mennenes semifinale blir Manchester City motstander.