Casper Ruud må hvile armen – står over Barcelona Open

I Monte-Carlo Masters spilte Ruud seg helt fram til semifinalen. Planen var egentlig å reise videre til Barcelona, der det er en ny grusturnering kommende uke. Ruud ville ha vært blant seierskandidatene.

Men en arm som trenger hvile stikker kjepper i hjulene for de planene. Far og trener Christian Ruud bekrefter til VG at sønnen må stå over turneringen i Barcelona.

– Han må dessverre det. Han trenger å hvile armen litt, sier pappa Ruud.

En ny grusturnering venter i München uka etter. Der håper Ruud å delta.

