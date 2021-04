Travtips V75 Sørlandet lørdag

Stjernetalentet fikser suksess?

Han er bare fire år gammel og heter Cicero T.G (V75-2). Hingsten har gjort kun fire løp i karrieren så langt, med tre seire som resultat. En flott type som er satt opp til å være i stjerneform når det tuter for Derby til høsten. Men trener Geir Vegard Gundersen starter ikke stallens firbeinte om de ikke er i sterk form. Derfor blir Cicero T.G. vårt store objekt og forslag til bankerspill i V75 når han årsdebuterer på lørdag.





V75-1. Kaldblodshopper, 2140 meter voltestart

Tips: Osen Expressa (10) – Uberg Lisa (6) – April Faxa (1).

Outs: Voje Maren (2).

Rangering: A: 10 B: 6-1-2-4-11-3 C: 9-8-5-7.

OSEN EXPRESSA (10): – Hun var ikke satt opp for å være i toppform, derfor var seieren ikke forventet. Hoppa har mye i seg, jeg er spent på utviklingen i vår og sommer, uttalte trener og kusk Øystein Tjomsland etter en triumf i V75 den 6. februar. Duoen kjemper tett inntil garantert i toppen igjen. Osen Expressas fart er uovertruffen blant lørdagens konkurrenter.





V75-2. Varmblodshester, 2140 meter bilstart

Tips: Cicero T.G. (1) – Amon Wise As (7) – B.J.’s Brogård (9).

Outs: Moen Thor (3).

Rangering: A: 1 B: 7-9-3-6-5-4-10-2-8-11.

CICERO T.G. (1): – Hestene har fått mye trening i vinter, sånn sett er vi i rute, kommenterte Geir Vegard Gundersen for noen uker siden. Et av de helt store talentene på hans stall er Cicero T.G., en lekker type med et meget snertent trav. Vi ser at det finnes en viss risiko for at vår banker blir overfløyet i starten, men kusk Magnus Teien Gundersen er dyktig til å finne luker til angrep. Dette går vel veien til seier?

STRØKET i V75-2: Red Love Vici (12).





V75-3. Varmblodshester, 1609 meter bilstart

Tips: Vitro Diablo (1) – Strong Case (6) – High Into the Sky (2).

Outs: Cool Canadian (5).

Rangering: A: 1 B: 6-2-5-4-10-3-7-9-8.

VITRO DIABLO (1): Legg merke til at Vitro Diablos trener Erik Killingmo har med tre hester i feltet: Verken Vitro Diablo, Strong Case eller Park View kan sies å være uten mulighet til å vinne. Favoritten er kvikk ut i starten og kan med litt flaks greie å beholde posisjonen i tet. Han gjorde akkurat det på Leangen forrige lørdag og kontrollerte til mål.





V75-4. Kaldblodshester, 2140 meter voltestart

Tips: Mellem Tyr (1) – Sambo Ø.K. (3) – Møller Tor (6).

Outs: Frier Birk (13).

Rangering: A: 1 B: 3-6-13-7-9-5-10-8-4 C: 11-12-2.

MELLEM TYR (1): Fjoråret ble til en stor opptur for familien Bjørnstad fra Harstad i Nord-Norge. Datteren Benedicte sørget for suksess med deres Mellem Tyr, sønn av landsdelens store travkonge Myr Faksen. På lørdag handler det om årsdebut, men slik vi kjenner Mellem Tyr er den lettbeint og helt sikkert i sterk form. Treffer unge Benedicte i starten finner de rimelig sikkert føringen. Derfor ser vi også en finfin vinnersjanse.





V75-5. Varmblodshester, 2640 meter voltestart

Tips: Falcon Eye (2) – Briansfantasie A.H. (3) – Anders U.S. (4).

Outs: Watchdog (1).

Rangering: A: 2 B: 3-4-1-6-7-15-14 C: 5-8-9-10-12-13-11.

FALCON EYE (2): Hvilket talent, hvilken type! Han står med fire strake seiere nå og dette er en hest som kan komme til å glede mange sportsinteresserte utover i sesongen. Hingsten har det aller meste som kreves for å bli god: Styrke, fart og dessuten evnen til å slappe av underveis i løpene. En opplaget banker? Svaret vi tør gi er ja, men da må han ikke bli torpedert av konkurrentene, eller galoppere.





V75-6. Varmblodshopper, 2140 meter bilstart

Tips: Lucky Queen Soa (6) – Another Creation (2) – Royal Baby (8).

Outs: Jolene B.R. (11).

Rangering: A: 6 B: 2-8-11-7-9-3-10-4-1-5-12.

LUCKY QUEEN SOA (6): Nesten to millioner kroner travet Lucky Queen Soa inn i fjor, fire år gammel. Dermed er hoppa en av de aller beste innen sitt kjønn og rase. Sesongen i år har startet svært solid med seier i den siste starten. Nå skal spillerne vite at favoritten stilles mot eldre og mer herdede konkurrenter, det kan bli en utfordring. Vi tester et forslag til bankerspill på vårt lille system, men velger å gardere i de to store systemene.





V75-7. Kaldblodshester, 2140 meter bilstart

Tips: Idu Bork (3) – Smedheim Staut (11) – Glans Tider (10).

Outs: Stein Frøy (2).

Rangering: A: 3 B: 2-11-10-12-4-6-1-5-7-8 C: 9.

IDU BORK (3): Tom Erga, travtrener knyttet til Forusbanen utenfor Stavanger, har virkelig tatt kvantesteg med stallens firbeinte. Året i år har gått i dur, triumfene triller inn i et større tempo enn tidligere. Derfor er vi særdeles spent på Idu Bork lørdag. Den har en fart i kroppen som imponerer oss, dessuten er det orden på hingstens helse igjen. Idu Bork var borte fra løpene i mer enn ett år før han gjorde comeback med seier 2. april. Vi antar at hesten stiller ytterligere forbedret, og at den absolutt kan vinne nå også.

LITEN V75

1. avd: 1-2-6-10.

2. avd: CICERO T.G. (1).

3. avd: 1-2-4-5-6.

4. avd: 1-3.

5. avd: FALCON EYE (2).

6. avd: LUCKY QUEEN SOA (6).

7. avd: 2-3-10-11.

160 rekker à 50 øre, pris: 80 kroner.





MELLOMSTOR V75

1. avd: 1-2-6-10.

2. avd: CICERO T.G. (1).

3. avd: 1-2-4-5-6.

4. avd: 1-3.

5. avd: FALCON EYE (2).

6. avd: 2-6-8.

7. avd: 2-3-10-11.

480 rekker à 50 øre, pris: 240 kroner.





STOR V75

1. avd: 1-2-3-4-6-10-11.

2. avd: CICERO T.G. (1).

3. avd: 1-2-3-4-5-6-10.

4. avd: 1-3.

5. avd: FALCON EYE (2).

6. avd: 2-6-8.

7. avd: Alle 12 hestene.

3.528 rekker à 50 øre, pris: 1.764 kroner.

Vurdert av Even Elvenes