Travtips V65 Biri fredag

Enkel oppgave, vinner?

Mange av travsportens store tobeinte profiler er på plass i kveld, og en som gjør det sterkt er unge Magnus Teien Gundersen. Han styrer vår store favoritt og gode objekt, nemlig Bjørnemyr Tore (V65-1). Hesten er i toppform, dessuten går den ned en divisjon når det gjelder motstand. Dette lover rett og slett godt.





V65 BIRI (innleveringsfrist kl. 18.55)

1. avd: BJØRNEMYR TORE (8). Reserve: Rive Ruska (9).

2. avd: DON JULIAN (2) – LEGEND ACT (7) – Hansen Halbak (12).

3. avd: SÆTHER TEDDY (11) – RAMSTAD FREKKEN (9) – GYLDEN STORM (8) – Lyseng Jerv (5) – Haugestad Fjaler (10) – Tangen Tiril (6).

STRØKET i V65-3 (V5-1): Nordby Fyr (7), 12 Nume Seira (12).

4. avd: COMTESSA DU CHAGNY (4) – ORLANDO STAR (6).

5. avd: HOLD ME QUICK (5) – VISENTINI (1) – Norah As (6) – Like No Other (3) – Ethoca (9) – Zimmer Grif (8).

6. avd: L.A.’S I FEEL GOOD (4) – GARTH VADER (1).

STRØKET i V65-6 (V5-4/DD-2): Sister of Mercy (3).

Lite V65-forslag (store bokstaver): 48 kroner.

Stort V65-forslag: 432 kroner.





Dagens Dobbel – BIRI

(innleveringsfrist kl. 20.25)

For vår del garderer vi i dagens DD-veddemål. Men de som ønsker å ta en frekk variant i bruk, kan gjerne teste et spill på L.A.’s I Feel Good (DD-2). Vi har forventninger til hingsten etter vinterpause, behandling og opptrening. Trener Frode Hamre vet hva som må til og pleier ikke å starte stallens firbeinte uten at ting er på stell. Dessuten stiller duoen i et flott startspor.

Systemforslag 200 kroner:

DD-1: Visentini (1) – Hold Me Quick (5).

DD-2: Garth Vader (1) – L.A.’s I Feel Good (4).

(fire kombinasjoner à 50 kroner)

Vurdert av Even Elvenes