Friidrettssjefen utelukker bruk av høydehus før OL

– Det er for seint. Planen er lagt. Det fysiske utstyret er helt sikkert ikke på plass på så kort tid heller. Det vil nok ta litt tid, sier toppidrettssjef Erlend Slokvik i Norges Friidrettsforbund til NTB.

Friidrettsforbundet har i lengre tid parlamentert for at Norges idrettsforbund skal oppheve forbudet mot bruk av simulert høyde, såkalte høydehus.

Veien fram dit ble kortere etter styret i idrettsforbundet gikk inn for en slik lemping av regelverket tidligere denne uken. Den endelig beslutningen om opphevet forbud skal stemmes over på idrettstinget i mai.

Slokvik er behersket optimist med tanke på hva som kan bli vedtatt.

– Det er større sannsynlighet for at det kan bli vedtatt når idrettsstyret går inn for det. Det er et steg på veien, men det er mange andre som skal stemme også. For oss er det positivt at de har lyttet til argumentene som har kommet fram, sier han.

Norges Friidrettsforbund og Norges Skiskytterforbund var de store særforbundene som stemte ja til å oppheve forbudet sist gang det var oppe til votering i 2015.

Juvass

Slokvik forteller at de har god nytte av at forbudet eventuelt oppheves. Det betyr at utøverne kan oppholde seg lenger i Norge.

– Vi fikk gjennomført høydetrening på Juvasshytta i fjor sommer. Problemet for utøverne er at de må ut av landet om vinteren. Hvis de kan kombinere utenlandsopphold med kanskje å være noe hjemme, vil det være positivt.

– Bruk av høydehus er mest aktuelt i for- og etterkant av høydeopphold utenlands?

– Ja. Det var slik vi testet og brukte det litt i skiskyting i forkant av OL i Salt Lake City. Det er for at oppholdene i utlandet kan bli kortere. Det vi vet er at bruken av høydehus må kombineres med vanlig høyde. Vi brukte det i forberedelsene til Salt Lake OL. Vi hadde medaljevinnere som brukte simulert høyde hjemme i Norge som en del av forberedelsene til OL, sier Slokvik.

Han var landslagstrener i skiskyting fra 2000 til 2002. Forbudet mot bruk av høydehus i Norge kom i 2003.

I høyden

Norges Friidrettsforbund har for tiden seks utøvere på høydesamling i Sierra Nevada i Spania.

– Håvard Haukenes kom dit allerede i mars og avslutter oppholdet 30. april. Brødrene Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen, Per Svela og Tom Erik Kårbø blir der til 9. mai. Det er planlagt nytt høydeopphold for de fleste i St. Moritz i juni/juli i forkant av OL i Tokyo. Det blir et høydeopphold til i Europa før OL. Det er litt forskjellig hvor de reiser, sier Slokvik.





