Fredagens TV-sport, time for time

10.55: Motorsport, roadracing. Første trening for MotoGP-klassen før søndagens Portugal Grand Prix. (Vsport 3)

11.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Monte Carlo Masters (grus, 2 mill. euro) for menn, første kvartfinale. Stefanos Tsitsipas fra Hellas og Alejandro D. Fokina fra Spania åpner ballet i dag, etterfulgt av briten Daniel Evans mot David Goffin fra Belgia. Evans sto for gårsdagens sensasjon, da han eliminerte verdensener Novak Djokovic, som har vunnet turneringen to ganger tidligere. (Eurosport N)

11.00: Motorsport, formel 1, andre VM-runde av 23. Første trening før søndagens Emilia Romagna Grand Prix på Imola-banen i Italia. Dette løpet var ment som en engangsforeteelse i fjor, da pandemien kastet rundt på F1-kalenderen. Men covid-19 opprettholder unntakstilstanden, så i helgen går også 2021-utgaven av racet, som den suverene mester Lewis Hamilton vant i fjor. (Vsport 1)

12.00: Sykling, etapperittet Tyrkia Rundt på UCIs verdenstour, 6. etappe (129,1 km – kupert): Fethiye – Marmaris. Etter gårsdagens fjelltur blir det sletter, noen bratte stigninger og dalfører i dag. Dette kan bli en ny spurtetappe og det bør passe det norske Uno-X-laget og Kristoffer Halvorsen utmerket. I går gjorde Uno-X og særlig danske Anton Charmig en ny bemerkelsesverdig innsats på klatretappen. Charmig ledet lenge, men ble trøtt mot toppen og ble passert av flere, inkludert lagkompis Anders Johannessen rett før mål. Nordmannen krysset mållinjen som fjerdemann, men ble flyttet nedover listene fordi han hadde kvittet seg med en drikkeflaske der det ikke var tillatt. Etappevinner ble José Manuel Diaz fra Spania som også tok over ledelsen sammenlagt. (Eurosport 1)

13.30: Golf, Austrian Open på Europatouren for menn. Andre spilledag fra Diamond CC i Atzenbrugg, Østerrike. Ingen norske deltar. (Vsport Golf)

14.00: Sykling, etapperittet Vuelta a Valencia i Spania på UCIs europatour, 3. etappe (165 km – kupert): Torrent – Alto de la Reina. Ingen norske ryttere i feltet. (Eurosport 1)

14.30: Motorsport, formel 1. Andre trening før søndagens Emilia Romagna Grand Prix på Imola-banen i Italia. (Vsport 1)

15.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Monte Carlo Masters for menn, kvartfinale. Casper Ruud gjorde en ny bragd i går, da han slo seg til kvartfinale på bekostning av spanske Pablo Carreno Busta. I dag møter han italieneren Fabio Fognini (33), som vant denne turneringen for to år siden. – Det blir spennende. Jeg har slått ham et par ganger før, men han liker seg tydeligvis i Monte Carlo, sier Ruud. Skulle han vinne også dagens kamp, kan han møte sin lærer og sparringpartner Rafael Nadal i semifinalen. Nadal møter russeren Andrej Rublev i dagens siste kvartfinale. (Eurosport N)

15.10: Motorsport, roadracing. Andre trening for MotoGP-klassen før søndagens Portugal Grand Prix. (Vsport 3)

19.00: Fotball, engelsk Championship, 42. runde: Reading – Cardiff City fra Madejski Stadium. Tjuvstart på helgens serierunde og to lag i dårlig form. Så dårlig at begge har mistet momentum i jakten på de siste omspillplassene for opprykk. Reading har fortsatt et lite håp, mens Cardiff er ute av kampen når fem runder gjenstår. Reading har oddsen på sin side, de har ikke tapt for Cardiff på de ti siste innbyrdes møtene. (Vsport 2)

20.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, 29. runde: RB Leipzig – TSG Hoffenheim fra Red Bull Arena. Spissen Alexander Sørloth er i akkurat så god form som han viste i de tre landskampene for Norge. Sist lørdag fikk han tillit i startelleveren hos Leipzig i bortekampen mot Werder Bremen. Trønderen kvitterte med to fine scoringer i 4–1-seieren. Det var hans fjerde og femte Bundesliga-mål og bør gi fornyet tillit i kveld – i oppgjøret som av andre klubbers fans er døpt «El Plastico». Ikke alle liker klubber som bygger sin suksess på å ha store multinasjonale selskaper i ryggen. (Vsport 1)

21.00: Golf, RBC Heritage (7,1 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Andre spilledag fra Hilton Head, South Carolina. Verken Viktor Hovland eller Kristoffer Ventura spiller denne turneringen. Cameron Smith fra Australia gikk en sterk 62-runde i går og holder en knapp ledelse etter første dag. (Eurosport N)

21.00: Fotball, fransk Ligue 1, 33. runde: Lille – Montpellier fra Stade Pierre-Mauroy i Villeneuve d’Ascq. Lille tilrev seg tre poengs ligaledelse da de slo PSG 1–0 borte i toppkampen for 14 dager siden. Men det gjenstår seks runder med denne, så Lille har ikke råd til å feile her. Verken PSG, Lyon eller Monaco har gitt opp kampen om ligagullet. (Vsport 3)

21.00: Fotball, engelsk Premier League, 32. runde: Everton – Tottenham fra Goodison Park. Ingen av klubbene har vel gitt opp å skaffe seg Europa-spill neste sesong, men svak form hos begge har utvidet gapet opp til Chelsea til fem og seks poeng. Everton har scoret bare to mål på de siste fem kampene og en småskadd Joshua King kan neppe hjelpe, heller. Han spilte ikke mot Brighton (0–0) sist og er usikker også til kveldens kamp. (TV 2 Sport Premium)

01.00: Ishockey, NHL: Boston Bruins – New York Islanders fra TD Garden. (Vsport 2)

01.00: Golf, Lotte Championship (2 mill. dollar) på LPGA-touren for kvinner. Tredje spilledag fra Kapolei GC, Hawaii. (Viasport Golf)

02.00: Ishockey, NHL: Minnesota Wild – San Jose Sharks fra Xcel Energy Center i Saint Paul. Sterk hjemmeform for Minnesota Wild som har godt grep om tredjeplassen i West Division. Mats Zuccarello leverer også varene, nordmannen scoret to overtallsmål da Arizona ble slått 5–2 natt til torsdag. Det brakte «Zucca» opp i 24 målpoeng (åtte mål, 16 assists) på 28 kamper siden comebacket midt i januar. (Vsport 1)

04.00: Ishockey, NHL: Anaheim Ducks – Vegas Golden Knights fra Honda Center. (Vsport 2)