Travtips V65 Bergen torsdag

Vi satser på to vinnerhester

Kveldens V65-rebus byr på to klare favoritter, hester som går for å være seiersmaskiner, eller ligger an til å bli det. Hubert B.G. (V65-2) imponerer hele tiden, har tre strake triumfer nå og vinner lett for Rolf Tvedt? Ros Faksen (V65-5), et kaldblodstalent fra Wassberg-stallen som er i ferd med å slå ut i full blomst, har en topp oppgave i sitt løp. Begge står aleine på våre kupongforslag – det bør gå veien. I tillegg til våre to bankere setter vi også et lite utropstegn ved Il Salvador (V65-4). Kaldblodshingsten fra Mysen gjorde et svett løp utvendig for lederen på Biri for bare to kvelder siden og ble knapt slått. Hvis ikke det løpet og turen over fjellet har kostet for mye krefter bør den absolutt regnes i dag.





V65 BERGEN (innleveringsfrist kl. 18.55)

1. avd: SØNDRE JERKELD (7) – Hage Jerven (6) – Lykkje May (4).

2. avd: HUBERT B.G. (8). Reserve: Muscles Else (5).

3. avd: MYKLE KAISA (6) – VOYLE LINA (2) – BOVIS TOBIAS (9) – ÅSASVARTEN (7) – Jippi (8).

4. avd: IL SALVADOR (4) – VALLE TORE (1) – SKEIE ALMA (2) – SØNDRE STORM (3).

5. avd: SYLV ODIN (9) – KOMNES TROLL (2) – RIGEL ØYVIND (8).

6. avd: ROS FAKSEN (3). Reserve: Korrappen (2).

Lite V65-forslag (store bokstaver): 48 kroner.

Stort V65-forslag: 180 kroner.





Dagens Dobbel – BERGEN

(innleveringsfrist kl. 20.25)

Han er kun fire år gammel og har en lang karriere foran seg. Ros Svarten (DD-2), som allerede er landets raskeste fireåring blant kaldblodshestene, bør gå fra seier til seier hjemme i Bergen utover i sesongen. En soleklar banker her hos oss.

Systemforslag 150 kroner:

DD-1: Komnes Troll (2) – Rigel Øyvind (8) – Sylv Odin (9).

DD-2: Ros Faksen (3).

(tre kombinasjoner à 50 kroner)

Vurdert av Even Elvenes