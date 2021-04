Torsdagens TV-sport, time for time

11.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Monte Carlo Masters (grus, 2 mill. euro) for menn, tredje runde. De store kanonene er godt i gang i turneringen og dagen åpner med oppgjøret mellom fjerdeseedede Stefanos Tsitsipas fra Hellas mot chileneren Christian Garin på hovedbanen Court Rainier III. Når de har gjort opp gjøres banen klar for verdensener Novak Djokovic fra Serbia, som møter britiske Daniel Evans. Direktesendingen pågår gjennom hele dagen fram til klokka 19.00. (Eurosport N)

12.00: Sykling, etapperittet Tyrkia Rundt på UCIs verdenstour, 5. etappe (160,3 km – fjell): Kemer – Elmali. Tyrkia Rundt har vært spurternes store fest hittil, men i dag skal det klatres fra Kemer på havnivå til Elmali, med målgang 1.830 m.o.h. Den britiske veteranen Mark Cavendish (35) tok i går sin tredje strake spurtseier i rittet og leder sammenlagt, men det spørs om han henger med til topps i dag. Det norske Uno-X-laget har gjort en sterk innsats så langt, med Søren Wærenskjold og Kristoffer Halvorsen som frontfigurer. Halvorsen ble hektet av i spurten i går, men ble nummer 12 på samme tid som Cavendish. I sammendraget ligger han på en sterk femteplass, 24 sekunder bak briten. (Eurosport 1)

13.30: Golf, Austrian Open på Europatouren for menn. Første spilledag fra Diamond CC i Atzenbrugg, Østerrike. Ingen norske deltar. (Vsport Golf)

14.00: Sykling, etapperittet Vuelta a Valencia i Spania på UCIs europatour, 2. etappe (179 km – kupert): Alicante – Alicante. Ingen norske ryttere i feltet. Miles Scotson fra Australia vant åpningsetappen i går. (Eurosport 1)

15.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Monte Carlo Masters for menn, tredje runde. Grigor Dimitrov fra Bulgaria møter verdens beste grusspiller og dessuten Casper Ruuds mentor og læremester: Rafael Nadal fra Spania. (Eurosport N)

17.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Monte Carlo Masters for menn, tredje runde. Casper Ruud tok endelig en triumf mot Diego Schwartzman da han gikk videre til tredje runde i går. Argentineren er rangert som nummer ni i verden og er en av Ruuds mest betydelige skalper i karrieren. Nå møter nordmannen spanske Pablo Carrena Busta i kamp om kvartfinalebillett. Nøyaktig kamptidspunkt er usikkert, men Ruud og Busta spiller dagens siste singlekamp på banen Court des Princes. (Eurosport N)

18.35: Baseball, USAs Major League: Pittsburgh Pirates – San Diego Padres fra PNC Park. (Vsport +)

19.00: Håndball, tysk Bundesliga menn, 26. runde: THW Kiel – Bergischer HC fra Wunderino Arena. Mesterne Kiel med Sander Sagosen og Harald Reinkind ligger poenget bak Flensburg og Rhein-Neckar Löwen i tabelltoppen og må vinne for å henge med. Bergischer kjemper for den siste plassen som gir Europa-spill neste sesong. (Vsport 1)

20.00: Fotball, engelsk Championship, fra 36. runde: Rotherham United – Coventry City fra New York Stadium. Utrolig viktig bunnoppgjør der hjemmelaget med seier passerer Coventry og heiser seg over nedrykksstreken. Rotherham har fått covid-utsatt mange kamper og har et drepende program nå, med fire kamper fra sist lørdag til kommende søndag. (Vsport 2)

21.00: Fotball, UEFAs Europaliga, kvartfinale 2. kamp: Slavia Praha – Arsenal fra Sinobo Stadion. Årets overraskelse Slavia scoret det verdifulle bortemålet og fikk 1–1 nesten fire minutter på overtid i London. Makter Arsenal å rette på det, eller blir de Slavia Prahas tredje strake britiske offer i Europaligaen – etter Leicester og Rangers? Martin Ødegaard måtte stå over sist og er også usikker til denne med sin ankelskade. (TV 2 Sport Premium)

21.00: Fotball, UEFAs Europaliga, kvartfinale 2. kamp: Manchester United – Granada fra Old Trafford. United vant 2–0 borte og kan trenge litt å gå på etter som seieren kostet dyrt. Hele tre viktige spillere fikk gult kort og må stå over: Forsvarerne Harry Maguire og Luke Shaw, pluss Scott McTominay på midtbanen. United skal med sin offensive kraft likevel være gedigne favoritter til semifinalebilletten. Nå har de også samlet sammen til åtte strake hjemmekamper (alle turneringer) uten å tape. (TV 2 Sport 1)

21.00: Golf, RBC Heritage (7,1 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Første spilledag fra Hilton Head, South Carolina. Viktor Hovland puster ut og tar en frihelg etter US Masters, mens Kristoffer Ventura sto langt nede på en niendeplass på ventelisten. Han kom ikke med blant de 134 som får spille turneringen. (Eurosport N)

01.00: Ishockey, NHL: Tampa Bay Lightning – Florida Panthers fra Amalie Arena (Vsport 1), Toronto Maple Leafs – Winnipeg Jets fra Scotiabank Arena. (Vsport 2)

01.00: Golf, Lotte Championship (2 mill. dollar) på LPGA-touren for kvinner. Andre spilledag fra Kapolei GC, Hawaii. (Viasport Golf)