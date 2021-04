Ruud snudde til seier etter mesterlig opphenting: – Det føles litt uvirkelig

Det ble 7-6 (7-4), 5-7 og 7-5 for Ruud i den høydramatiske duellen mot Busta.

I det avgjørende settet fikk spanjolen en god start. Han holdt sin egen serve før han brøt Ruud direkte til 2-0. Han var raskt oppe i 3-0 og syntes å ta hjem kampen greit, men nordmannen var seig.

Ruud var likevel bare ett brudd unna og klarte å bryte og reduserte til 4-5 da han hadde to matchballer mot seg. Han klarte å utligne til 5-5. Han gikk opp til 6-5 og kunne serve hjem kampen.

– Det føles litt uvirkelig når man er nær målstreken, holder på å tape og klarer å snu det med matchballer imot. En utrolig følelse. Det har ofte vært omvendt, at det er jeg som har hatt matchballer og klart å tape. Nå fikk jeg smake på det å ha matchball og vinne. Jeg er naturligvis veldig glad, sier Ruud til NTB og fortsetter:

– Det var en tøff kamp og en av de morsomste jeg ha spilt. Busta er alltid en vanskelig motstander. Det var en del poeng som gikk begge veier, men heldigvis gikk de min vei denne gangen, sier 22-åringen.

God start

Ruud startet forrykende med å holde sin egen serve og fulgte opp med å bryte spanjolen i første serve. Busta slo først tilbake da han brøt til 5-4 da nordmannen skulle serve for settet. Settet gikk til tie break hvor nordmannen var best og vant 7-4.

I det andre settet fulgte spillerne hverandre og holdt sine servegame greit fram til Ruud hadde hele tre breakballer til å ta ledelsen 4-3, men spanjolen klarte med nød og neppe å ta gamet.

Busta klarte derimot å jobbe seg inn i kampen igjen og brøt nordmannens serve og tok settet med 7-5 før Ruud avgjorde kampen i det siste settet.

– Hva tenkte du da han kunne avgjøre på stillingen 5-4?

– Man tenker på at motstanderen har presset på seg også. Det var samtidig litt frustrerende, for jeg var nærme og hadde noen gode sjanser tidligere i kampen, svarer Ruud.

Kan møte Nadal i semi

29 år gamle Busta er ranket som nummer 12 i verden og vant forrige ukes ATP-turnering i Marbella. Ruud på sin side er ranket som nummer 27.

– Dette er noe av det aller beste Casper har gjort, sa kommentator Christer Francke i sendingen på Discovery+.

De to har møttes to ganger tidligere. Ruud slo Busta i Kitzbühel over tre sett i 2019, men tapte for ham i Rio i 2017, også den kampen gikk over tre sett.

Nå venter italienske Fabio Fognini i fredagens kvartfinale for Ruud. Med en ny seier kan Ruud møte treningspartner og gruskongen Rafael Nadal i en semifinale lørdag.

