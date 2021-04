Travtips V86 Åby/Solvalla onsdag

Lokker med million-jackpot

Favorittene innfridde, så sist uke ble utbetalingen i populære V86 så liten at de som kunne hentet ut premie på seks rette ikke fikk noen ting. Premien krabbet under grensen for utbetaling, dermed venter nær åtte millioner kroner ekstra i åtterpotten nå. Det dreier seg om en solid jackpot, med andre ord. Vi lanserer Alfas Kennedy (V86-5) som kveldens objekt og banker. Vallaken er sterk som en bjørn og har en riktig oppgave å ta fatt på i kveld. Han har fransk blod i årene og det borger for styrke. Forrige gang trener og kusk Joakim Lövgren tok turen fra stallen i Malmö til Åby ble det et løp i drøye spor over stayerdistansen 2640 meter, men hesten kapret likevel andreplassen. Det er samme distanse i dag, men et bedre startspor gir et snillere løp og full klaff?





V86 Åby/Solvalla (innleveringsfrist kl. 20.30)

1. avd: COIN PERDU (5). Reserve: Shocking Superman (7).

2. avd: LOVE AFFAIR (4) – JENNIFER WEB (10) – GENERATOR (11) – BREEZE KRONOS (6).

3. avd: GRACE KELLY (3) – CHANDELLES (4) – Best in Show As (7) – Posh Shopping (8) – M.T. One Wish (2) – Rut K. (10) – Ultra Violet (9).

4. avd: WISHING NOON (2). Reserve: Reven Dejavu (4).

5. avd: ALFAS KENNEDY (5). Reserve: Fighter Simoni (8).

STRØKET i V86-5: KRÆSJ (7).

6. avd: DAVEN PORT (2) – FELIX ORLANDO (6) – CHIPPER KRONOS (3).

7. avd: AMORE BELLO (3) – HARPER SEABROOK (4) – DURELLO (9).

STRØKET i V86-7 (DD-1): Farmer Jack (6).

8. avd: JOSEPH BOKO (2) – VOLARE GAR (3) – MANUZIO HANOVER (1) – GO WEST YOUNG MAN (8).

Lite V86-forslag (store bokstaver): 72 kroner (rekkepris 25 øre).

Stort V86-forslag: 252 kroner.





Dagens Dobbel – Åby/Solvalla

(innleveringsfrist kl. 21.40)

Intet sikkert kort å finne i kveldens DD. Vi garderer, faktum er at veddemålet seg vrient ut.

Systemforslag 120 kroner:

DD-1: Amore Bello (3) – Harper Seabrook (4) – Durello (9).

DD-2: Manuzio Hanover (1) – Joseph Boko (2) – Volare Gar (3) – Go West Young Man (8).

(12 kombinasjoner à 10 kroner)

Vurdert av Even Elvenes