Oslo lemper på tiltakene for de yngste i idretten

Det bekreftet byrådsleder Raymond Johansen (Ap) da han informerte om hvilke smitteverntiltak som gjelder for hovedstaden i tiden som kommer.

De aller fleste tiltakene videreføres, men for barn og unge gjøres det enkelte lettelser. Det kommer blant annet idretten til gode.

– Vi unntar barn til og med ungdomsskolealder fra kravet om å holde en meters avstand når det er nødvendig for å drive med en utendørs aktivitet, sa Johansen.

– Denne regelen har vært vanskelig å følge for de yngste barna, og har i mange tilfeller gjort det vanskelig å gjennomføre aktiviteter, tilføyde han.

Byrådslederen understreket samtidig at gruppestørrelsen på maks ti ikke endres, og at alle over ungdomsskolealder som deltar i idretts- og fritidsaktiviteter fortsatt må holde minst en meters avstand til andre.

