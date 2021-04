Onsdagens TV-sport, time for time

11.00: Tennis, ATP-turneringen Monte-Carlo Masters i Monaco (grus, ATP Masters 1000). Siste kamper i 2. runde. (Eurosport N)

12.00: Sykling, Tyrkia rundt. Det norske Uno-X-laget er i feltet med fem nordmenn og to dansker. 4. etappe, 184,4 km Alanya – Kemer. Mark Cavendish (bildet) har på imponerende vis vunnet spurten de to siste dagene, mens Kristoffer Halvorsen tok en sterk 4. plass tirsdag. Cavendish leder ritter sammenlagt. (Eurosport 1)

15.00: Tennis, ATP-turneringen Monte-Carlo Masters i Monaco. Første kamper i 3. runde. Casper Ruud kom seg helskinnet gjennom åpningsrunden. I 16-delsfinalen venter en gammel kjenning i argentineren Diego Schwartzman. Den spilles allerede onsdag. Schwartzman hadde walkover i 1. runde. (Eurosport N)

15.30: Sykling, La Flèche Brabançonne menn i Belgia, 201,7 km Leuven – Overijse (med mange norske, bl.a. norsk lag). (Eurosport 1)

18.30: Fotball, tysk 2. Bundesliga menn (24. runde): Holstein Kiel – Hannover. (Vsport1)

21.00: Fotball, mesterligaen menn, kvartfinaler 2. kamp: Borussia Dortmund – Manchester City. Gjestene leder 2-1 etter den første kampen, så dette er en passende anledning for Erling Braut Haaland å markere seg igjen. City kommer fra en sjelden vekker av et tap for Leeds lørdag, men laget er fortsatt i posisjon til å kunne vinne fire titler. (V4), Liverpool – Real Madrid fra Anfield. Real Madrid har 3-1 ledelse fra første kamp. Men det er ingen umulighet å hente opp. (TV2 Sport1)

01.00: Ishockey, NHL: Montreal Canadiens - Calgary Flames. (Vsport2)

01.00: Golf, LPGA-turnering kvinner (2 mill. dollar) i Kapolei, Hawaii. (Viasat Golf)

03.00: Ishockey, NHL: Minnesota Wild - Arizona Coyotes. Hjemmelaget og Mats Zuccarello fikk avlyst sin siste kamp, så da har de litt mer hvile i beina. (Vsport1)