Norsk OL-mål: Åtte medaljer. Ingen vaksinekrav

OL-arrangøren i Tokyo trosser lokal skepsis og planlegger gjennomføringen av sommer-OL fra 23. juli.

Den norske OL-troppen gjør det samme, men hvordan troppen til både OL og Paralympics en måned senere vil se ut, er helt i det blå.

Utøverne holder fokus

– Ja, vi forbereder oss til OL som best vi kan inntil vi måtte få en annen beskjed. Vinteren har vist at norske toppidrettsutøvere har klart å holde fokus. Det gjelder sommerutøverne også, sier Tore Øvrebø på sin gjennomgang av forberedelsene hundre dager før OL-ilden skal tennes.

Men blir den det?

Den lokale skepsisen i Tokyo er økende. I en fersk meningsmåling ønsker et stort flertall at lekene igjen blir utsatt eller avlyst.

To håndballag

Det påvirker ikke de norske forberedelsene. Der planlegger man for en tropp på mellom 85 og 95 utøvere, inkludert to håndballag.

Men forberedelsene er en utfordring med reiserestriksjoner, uttagningsregler og karantenebestemmelser.

Det norske hovedkravet ligger fast om at norske utøvere må dokumentere at de kan hevde seg blant de tolv beste i verden i sin idrettsgren.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø tar ut OL-troppen. Siste uttak skjer i juli. (Terje Pedersen/NTB)

Blant de tolv beste

– Ja, det uttaket er litt mer utfordrende, men vi holder fast ved vårt hovedprinsipp. Vi sender bare utøvere som kan prestere i toppsjiktet, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø til Dagsavisen. Det er til syvende og sist han som har siste ord.

– Men dialogen med de enkelte særforbund blir enda tettere enn før. Det kan bli vanskeligere å vurdere enkeltutøvere i mangel av konkurranser, sier han.

Må ikke være vaksinert

Det blir ikke noe krav om at norske utøvere skal være vaksinert for å delta. Det er heller ikke noe krav fra arrangøren fordi det vil bli praktisert så strenge smitteverntiltak at det skal være tilstrekkelig. Som kjent skal OL avvikles uten at internasjonale tilskuere får komme.

Og norsk idrett vil følge myndighetenes retningslinjer for vaksine. Det er ikke aktuelt å be om særbehandling.

– Vi føler oss trygge på det systemet det legges opp til i Tokyo, sier Tore Øvrebø.

Åtte medaljer

Norge prøver samtidig å holde fokus på de sportslige målsettingene. Etter skuffende fire medaljer i OL i Rio de Janeiro i 2016, forventer man det dobbelt i Rio de Janeiro.

– Målsettingen er satt etter dialog med de enkelte idrettene. Så får vi se om det er realistisk. Vårt fokus er nå å forberede oss best mulig, sier Marit Breivik, som er ansvarlig for sommeridrettene i Olympiatoppen.

Blant mange utfordringer hun skal håndtere er hvordan precamp skal organiseres i Japan før lekene og hvordan utøverne skal få forberedt seg best mulig. De olympiske arenaene blir ikke tilgjengelige for trening før dem dager før første konkurransedag.

Vil ikke ha fakkelen på besøk

I Japan planlegges OL som om alt kan gå etter planen og fakkelstafetten er allerede i gang.

Men onsdag ble de kjent at storbyen Matsuyama sier nei til å få besøk av OL-fakkelstafetten som følge av smittefrykt. Tidligere har Osaka tatt samme beslutning.

– Vi avlyser fakkelstafetten i Matsuyama by. Vi kommer til å avholde feiringen av ilden på en måte som ikke innebærer ordinære tilskuere, sier guvernør Tokihiro Nakamura.

Norges tropp blir ikke endelig tatt ut før den første helgen i juli. Det gjelder også troppene til de to håndballagene.

Norge håper å delta i disse idrettene, men så langt er veldig få kvalifisert:

Boksing, bryting friidrett, golf, håndball, karate, triatlon, svømming, seiling, sandvolleyball, padling, roing, ryttersport, taekwondo, skateboard.

OL åpner i Tokyo 23. juli og varer til 8. august.