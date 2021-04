Coe: – Ikke snakk om å utsette OL igjen

I et intervju med BBC, i anledning at det er 100 dager igjen til sommerlekene i Japan, vedgår Coe at OL-arrangørene opplever spesielt utfordrende tider med økning i smittetilfeller.

Han legger samtidig til at det er iverksatt flere omfattende smitteverntiltak, og at arrangørene jobber for å berolige den japanske befolkningen.

Tokyo-OL har møtt betydelig motstand blant Japans innbyggere under koronapandemien. En meningsmåling utført av nyhetsbyrået Kyodo viser at 72 prosent av de spurte ikke ønsker at OL avholdes som planlagt i juli og august.

– Det vil ikke være den fjerneste mulighet for at man vil utsette igjen, sier Coe og signaliserer dermed at det blir gjennomføring eller avlysning.

– Det vil være det samme som en avlysning, og en hel generasjon av utøvere over hele verden som har jobbet knallhardt vil gå glipp av denne muligheten, sier friidrettstoppen.

Han legger til at årets OL uansett vil bli en helt annen type leker for utøverne ettersom det blant annet vil være store begrensninger til å se seg om i Tokyo mens arrangementet pågår.

OL skal etter planen gå av stabelen fra 23. juli til 8. august i den japanske hovedstaden. Lekene skulle opprinnelig gått sommeren 2020.

