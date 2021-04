Travtips V75 Biri tirsdag

Spennende stjerner til start

Mangemillionæren fra Mysen, den tidligere verdensstjernen Lionel (V75-3), gjester Biri i dag. Hingsten er tilbake i form og skal regnes. Videre venter det et topp oppgjør til slutt, med blant andre kaldblodsstjernen Lome Brage (V75-7) involvert. Det er altså mye å glede seg til. Vårt sikre kort heter Børke Loke (V75-2). Han flyr nesten ut i trav uten å kunne dempes, men er så sterk og fin at han gjør konkurrentene til latter?

V75-1. Varmblods montéløp, 1609 meter bilstart

Tips: Raja Ravina (3) – Tiger Man E.P. (5) – Guy Fanatic (6).

Outs: Rushlight Face (4).

KOMMENTAR: Et oppgjør for hester med sal og rytter innleder V75-veddemålet, og to av deltagerne ligger et par hakk over de øvrige. Raja Ravina (3) er reneste formbomben og skal duge langt. Men rytter Karoline Aarskog er noe urutinert og vi plukker med oss Tiger Man E.P. (5) som ris av landschampion Helene Kolle. Vi starter med to markeringer.

Rangering: A: 3 B: 5 C: 6-4-7-2-1.





V75-2. Kaldblodshester, 2100 meter bilstart

Tips: Børke Loke (1) – Lustra Odin (8) – Dag Nora (5).

Outs: Spang Stilig (7).

KOMMENTAR: – Han er stri, han vil mye. Men han er blitt sterk og god, kommenterte kusk og trener Odd-Arne Sagholen etter seieren til Børke Loke (1) sist uke. Om ikke innsatsen sitter i beina på hesten venter ny suksess. Vi anbefaler å bruke ekvipasjen som banker.

Rangering: A: 1 B: 8-5-7 C: 3-2-6-4.





V75-3. Varmblodseliten, 1609 meter bilstart

Tips: Lionel (2) – Red Bar (7) – Gigant Invalley (6).

Outs: Patent Leather (3).

KOMMENTAR: Lionel (2) strålte til annenplass i sin siste start i Sverige før påske, en enorm framgang med andre ord. Han har vært ganske slakk, skal leseren vite. – Vi fant ut av Lionels helse og startet behandling. Det har gitt et positivt resultat, påpekte eier, trener og kusk Gøran Antonsen rett etter løpet på Åby 25. mars. Duoen er en soleklar favoritt, men vi tør ikke annet enn å gardere. Red Bar (7) og Gigant Invalley (6) er begge voldsomt gode så lenge distansen er kort – slik den er i kveld.

Rangering: A: 2 B: 7-6-3-4 C: 1-5.





V75-4. Kaldblodshester, 2100 meter voltestart

Tips: Torigutten (9) – Kompis (12) – Cuba Vind Kula (11).

Outs: Briskeby Bragden (1).

KOMMENTAR: Et felt med urutinerte travere, og det kan smelle til med en oddsbombe. Nå er det slik at spesielt én deltager skinner; Torigutten (9) har flott kapasitet. Bak denne er særlig Kompis (12) og Cuba Vind Kula (11) verdt å nevne. De ligger ikke mye tilbake og tar over om favoritten skulle dumme seg ut.

Rangering: A: 9 B: 12-11 C: 1-8-4-3-2-5-7-6.

STRØKET i V75-4 (V5-1): Borhaug Tor (10).





V75-5. Kaldblodshester, 2100 meter bilstart

Tips: Solmyr Arvid (5) – Tyrifaksen (1) – Faste Jerva (6).

Outs: Horg Mio (7).

KOMMENTAR: Han var ikke til å kjenne igjen etter å ha byttet stallmiljø, samt fått ny form for trening: Solmyr Arvid (5) skal regnes som svært aktuell. Like kapabel er Tyrifaksen (1), men distansen kan være litt lang? Ellers lot vi oss imponere av Faste Jerva (6) ved seieren nå sist, hoppa travet uhyre sterkt via et langt, seigt angrep og vant. Se opp for henne!

Rangering: A: 5 B: 1-6-7-3-4 C: 2-8-9.





V75-6. Varmblodshester, 2100 meter bilstart

Tips: Quinzy Roy (2) – Dragonfly (10) – Strong Vacation (1).

Outs: South Valley May (6).

KOMMENTAR: Et meget bra startspor er tildelt kvikke Quinzy Roy (2), som vil løse som ei kule fra start av? Han er favoritten som fort leder til mål. Størst kapasitet av samtlige har imidlertid Dragonfly (10), en maskin og som skal kunne duge i V75 utover sommeren. Men at sporet ble i annen rekke bak bilvingen trekker noe ned.

Rangering: A: 2 B: 10-1 C: 6-8-11-3-7-4-9.

STRØKET i V75-6 (V5-3/DD-1): Calmass (5).





V75-7. Kaldblodshester, 2100 meter voltestart

Tips: Lome Brage (10) – Brenne Banker (2) – Reime Kongen (3).

Outs: Pave Faks (8).

KOMMENTAR: Lome Brage (10) er mest merittert av hele gjengen i V75-finalen, men er samtidig belastet med 20 meters tillegg. Dermed inviteres blant andre den ferske V75-vinneren Brenne Banker (2) inn i kampen om seieren. Duoen skiller seg klart ut. Hvis det finnes råd til én deltager til på kupongen bør det være Reime Kongen (3). Han var under pari sist, men har trent realt etterpå.

Rangering: A: 10 B: 2-3-8-5-1-4-7-6-9.





V75 BIRI (innleveringsfrist kl. 19.00)

1. avd: RAJA RAVINA (3) – TIGER MAN E.P. (5).

2. avd: BØRKE LOKE (1). Reserve: Lustra Odin (8).

3. avd: LIONEL (2) – RED BAR (7) – GIGANT INVALLEY (6).

4. avd: TORIGUTTEN (9) – KOMPIS (12) – CUBA VIND KULA (11) – Briskeby Bragden (1).

STRØKET i V75-4 (V5-1): Borhaug Tor (10).

5. avd: SOLMYR ARVID (5) – TYRIFAKSEN (1) – Faste Jerva (6).

6. avd: QUINZY ROY (2) – DRAGONFLY (10) – Strong Vacation (1) – South Valley May (6).

STRØKET i V75-6 (V5-3/DD-1): Calmass (5).

7. avd: LOME BRAGE (10) – BRENNE BANKER (2) – Reime Kongen (3).

Lite V75-forslag (store bokstaver): 72 kroner.

Stort V75-forslag: 432 kroner.





Dagens Dobbel BIRI

(innleveringsfrist kl. 20.45)

Vi går for to hester i hvert av DD-oppgjørene på Biri i kveld. Det vrimler av spennende deltagere, og vi makter ikke å finne noen banker.

Systemforslag 200 kroner:

DD-1: Quinzy Roy (2) – Dragonfly (10).

DD-2: Brenne Banker (2) – Lome Brage (10).

(fire kombinasjoner à 50 kroner)

Vurdert av Even Elvenes