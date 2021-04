Tirdagens TV-sport, time for time

11.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Monte Carlo Masters (grus, 2 mill. euro) for menn, fjerde dag, første og andre runde. Mest aktuelle kamper i formiddagssendingen er italienske Fabio Fognini mot Miomir Kecmanovic fra Serbia eller Albert Ramos-Vinolas, Spania mot det italienske stjerneskuddet Jannik Sinner. (Eurosport N)

12.00: Sykling, etapperittet Tyrkia Rundt på UCIs verdenstour, 3. etappe (212,6 km – fjell/flatt): Beysehir – Alanya. Etappen har start på ca 1130 m.o.h., går opp til det høyeste punktet på vel 1500 m, før det fortsetter med utforkjøringer og nye stigninger. De siste 5–6 milene har en flat profil til målgang ved Middelhavskysten. Den gamle spurtmesteren Mark Cavendish (35) tok sin første seier på tre år da han vant gårsdagens etappe. Søren Wærenskjold fra det norske Uno-X-laget var med i teten da spurten gikk og endte på tiendeplass. Han fulgte således opp sin egen sterke innsats i World Tour-rittet Schjeldeprijs i Belgia nylig. Også der satt han med i frontgruppa helt inn til mål. (Eurosport 1)

15.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Monte Carlo Masters. Vår egen Casper Ruud skal også i gang med turneringen i sin 1. runde-kamp i ettermiddag. Han møter den danske tenåringen Holger Vitus Nødskov Rune, som har fått wild card til rødgrusen i Monaco. (Eurosport N)

15.50: Fotball, privatlandskamp kvinner: Tyskland – Norge fra BRITA-Arena i Wiesbaden. Norge vant den første kampen de har spilt på månedsvis da de slo Belgia 2–0 i Brussel torsdag i forrige uke. Det var samtidig kvinnelandslagets fjerde strake seier. Chelsea-proff Guro Reiten viste vei da hun banket inn en perle av et frispark rett før pause. Nå venter enda tøffere motstand. Tyskland slo Australia hele 5–2 på denne arenaen lørdag, er rangert som Europas beste og har bare USA foran seg på FIFA-rankingen. (NRK 2)

17.30: Håndball, trekning av semifinalene i EHFs mesterliga for kvinner. Vipers Kristiansand er norsk representant i «Final Four», som spilles i Budapest i mai. (Vsport +)

19.00: Fotball, skotsk Championship, utsatt fra 16. runde: Dunfermline Athletic – Dundee FC fra East End Park. Hjemmelaget kjemper for å komme opp på fjerdeplassen som gir sluttspill om opprykk til Premier League. Dundee vil forsvare sin tredjeplass, som også gir playoff. (Vsport 2)

21.00: Fotball, UEFAs mesterliga menn, kvartfinaler 2. kamp: Chelsea – FC Porto fra Estadio Ramón Sánchez Pizjuán i Sevilla. Chelsea vant 2–0 i Porto, men må spille sin hjemmekamp i Spania på grunn av koronarestriksjoner. Det bør ikke stå i veien for en semifinalebillett for Thomas Tuchels mannskap, i så fall Chelseas første siden 2014. (Vsport 1). Paris Saint-Germain – Bayern München fra Parc des Princes. PSG har åpenbart lagt seg til en vane med å sjokkere de andre topplagene på bortebane. 4–1 borte over Barcelona ga avansement i forrige runde, men 3–2 over Bayern i München i forrige uke ga ikke mindre gjenlyd i Fotball-Europa. Bayern presset voldsomt på da, men klarte ikke å unngå tap. Tyskernes vonde skadeliste omfatter før kampen så mange som 11–12 spillere, men det var tydelig sist at den kneskadde målmaskinen Robert Lewandowski er det største savnet. Han trener så vidt igjen med lett løping, men rekker ikke kveldens kamp ifølge rapportene. (TV 2 Sport 1)

01.00: Ishockey, NHL: Washington Capitals – Philadelphia Flyers fra Capital One Arena. (Vsport 1)

02.30: Ishockey, NHL: Dallas Stars – Florida Panthers fra American Airlines Center. (Vsport 2)