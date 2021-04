Mandagens TV-sport, time for time

11.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Monte Carlo Masters (grus, 2 mill. euro) for menn, tredje dag, første runde. Bare få dager etter at Casper Ruud ble slått ut av en spansk tenåring i kvartfinalen i Marbella fredag kveld, skal han i gang med en ny grusturnering. Og denne gangen står de store kanonene som Novak Djokovic og Ruuds læremester Rafael Nadal på startlista. Begge går direkte til 2. runde i Monte Carlo, mens Ruud møter en wild card-spiller i første runde: Den danske 17-åringen Holger Vitus Nødskov Rune. (Eurosport N)

12.00: Sykling, etapperittet Tyrkia Rundt på UCIs verdenstour, 2. etappe (144,9 km – fjell/flatt): Konya – Konya. Kristoffer Halvorsen ledet de siste hundre meterne av åpningsetappen i går, men på målstreken ble han passert av Arvid de Kleijn. Det norske Uno X-laget styrte feltet inn på de siste kilometerne. Med om lag 300 meter igjen hadde sisteopptrekker Erik Resell, Halvorsen og de Kleijn nærmest fått en liten luke til resten av feltet. Halvorsen åpnet spurten først, men greide altså akkurat ikke å holde unna for nederlenderen. Målfoto måtte til for å skille de to. På grunn av en snøstorm i området så det lenge ut til at søndagens 1. etappe måtte avlyses, men arrangørene klarte å gjennomføre en etappe som var kortet ned fra 167 til 74 kilometer. (Eurosport 1)

15.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Monte Carlo Masters. (Eurosport N)

19.00: Fotball, engelsk Premier League, 31. runde: West Bromwich Albion – Southampton fra The Hawthorns. Det var kanskje et påskemirakel, dumpekandidat WBA trodde i hvert fall knapt det de var med på da de knuste Chelsea med 5–2 på Stamford Bridge i London påskeaften. Chelsea ledet 1–0 da de fikk stopperen Thiago Silva utvist etter en halvtime. Derfra og inn var det bare West Brom og tomålsscorerne Matheus Pereira og Callum Robinson som styrte showet. WBA har langt opp til trygg grunn, men klarer de å gjenskape noe av galskapen er det kanskje håp. (TV 2 Sport Premium)

20.10: Baseball, USAs Major League: Minnesota Twins – Boston Red Sox fra Target Field i Minneapolis. (Vsport +)

20.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 28. runde: TSG Hoffenheim – Bayer Leverkusen fra PreZero Arena i Sinsheim. Hoffenheim har falt litt sammen med tre strake tap, Leverkusen jakter Europa-spill og utfordrer Dortmund. (Vsport 1)

21.15: Fotball, engelsk Premier League, 31. runde: Brighton & Hove Albion – Everton fra Amex Stadium. Brighton er ikke trygge i bunnen og kan fort slå et Everton som er i ferd med å bli hektet av i kampen om en topp fem-plass. (TV 2 Sport Premium)

01.00: Ishockey, NHL: Montreal Canadiens – Toronto Maple Leafs fra Bell Centre. (Vsport 2)

02.00: Ishockey, NHL: Minnesota Wild – St. Louis Blues fra Xcel Energy Center i Saint Paul. Minnesota og Mats Zuccarello tapte begge helgens bortekamper mot St. Louis, den siste natt til søndag med 2–3 etter forlengning. Nå er det tid for revansj på hjemmebane. (Vsport 1)

04.00: Ishockey, NHL: Los Angeles Kings – Vegas Golden Knights fra Staples Center. (Vsport 2)

04.30: Ishockey, NHL: San Jose Sharks – Anaheim Ducks fra SAP Center. (Vsport 1)