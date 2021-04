Lunde storspilte da Vipers tok seg til semifinale i mesterligaen: – Vi er stolte

Vipers vant den første kvartfinalekampen lørdag 34-27. Det utgangspunktet ga få problemer med å innkassere semifinalebilletten søndag.

– Det var stort. Vi er stolte over å ha slått ut Rostov over to kamper. Vi hadde relativt god kontroll, og resultatet i dag betydde ikke all verden, sa Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til NTB.

De første elleve minuttene storspilte målvakten Katrine Lunde mot sin gamle russiske arbeidsgiver. Hun hadde en redningsprosent på 85 og Vipers gikk i ledelsen med 7-1.

Kom tilbake

Etter sjokkåpningen jevnet det seg ut, og Ole Gustav Gjekstads jenter slapp Rostov inn i kampen igjen. Ved pause sto det 12-11 til Vipers. Da hadde Lunde stoppet sju av 18 skudd.

Hjemmelaget hadde fortsatt sju mål å ta inn.

Vipers kom også best ut av blokkene i annen omgang og klarte å demme godt opp forsøkene fra Rostov. Grace Zaadi var imidlertid vanskelig å stoppe og ble også sitt lags storscorer med ti mål.

Først litt over halvveis ut i annen omgang gikk vertene for første gang opp i ledelsen med 18-17. Men Lunde fortsatte storspillet og nektet Rostov å ta over kampen. Totalt hadde Vipers-målvakten 14 redninger på 37 skudd.

– Katrine var avgjørende og god for oss i mål. Hun sto jo helt glimrende i åpningen av dagens kamp, sa Gjekstad som også har latt seg imponere av laget sitt til tross for få kamper de par siste månedene.

Solid Mørk og Løke

Nora Mørk ble toppscorer med ni mål lørdag. Søndag stoppet hun på fem fulltreffere. Heidi Løke hadde også fem scoringer.

Finalehelgen i mesterligaen med semifinaler, bronsekamp og finale spilles i Budapest 29.-30. mai. Tirsdag er det trekning av oppsettet.

Lørdag tok Györ og Brest seg til semifinalene, mens CSKA Moskva og CSM Bucuresti kjemper om den siste plassen.

– Jeg håper at vi får enten CSKA Moskva eller Bucuresti i vår semifinale, sa Vipers-treneren.

