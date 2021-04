Lørdagens tv-sport, time for time

LØRDAG:

12.00: Tennis, ATP-turneringen Andalucia Open for menn i Marbella, Spania (grus, 408.000 euro), semifinaler. Her hadde vi håpet å se Casper Ruud, men han forsvant ut mot en 17-årig spanier fredag. (Eurosport N)

13.30: Fotball, engelsk Premier League menn, 31. runde: Manchester City – Leeds United fra Etihad stadium. Den suverene serielederen møter et varierende Leeds-lag som håper å ende blant topp ti. (TV2 Sport Premium)

13.30: Fotball, engelsk Championship, 41. runde: Millwall – Swansea City. Bortelaget på 4. plass styrer mot opprykkssluttspill, Millwall er elleve poeng bak. (Vsport2)

14.00: Håndball, mesterligaen kvinner, kvartfinale 1. kamp: Vipers Kristiansand – Rostov Don (Russland). Kampen spilles i Rostov. Returkampen spilles søndag. (V4)

14.00: Fotball, spansk La Liga menn, 30. runde: Getafe – Cádiz. (Strive TV)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, 28. runde: Bayern München – FC Union Berlin. Gjestene har irritert mange i år og er derfor på en sterk 7. plass, men har scoret nesten halvparten så mange mål som serielederen. (Vsport+), Werder Bremen – RB Leipzig. (Vsport1)

15.33: Sykling, Baskerland rundt i Spania, verdenstouren (13 av 33) med norske ryttere i feltet. Sjette og siste etappe (111,9 km): Ondarroa – Arrate. (Eurosport 1)

16.00: Fotball, engelsk Premier League, 31. runde: Liverpool – Aston Villa fra Anfield. Liverpool har fått los på 4. plassen. Aston Villa ligger fem poeng bak og vil holde seg inne blant topp ti. (TV2 Sport1, TV2 Sport Premium)

16.00: Fotball, engelsk Championship, 41. runde: Derby County – Norwich City. Trist sesong for hjemmelaget, mens Norwich durer mot et sikkert opprykk. (Vsport2)

17.00: Curling, VM menn i Calgary, Canada: Utslagskamp 3 – 6 eller 4 – 5. Norge åpnet bra i mesterskapet, men fredag ble det tap etter tap og laget er ute av sluttspillet. (Eurosport N)

17.00: Fotball, fransk Ligue 1, 32. runde): Strasbourg – Paris Saint-Germain. (Vsport3)

18.00: Fotball, italiensk Serie A menn, 30. runde: Parma – AC Milan. Jens Petter Hauge har fått litt mer spilletid for et Milan-lag som er 11 poeng bak byrivalen Inter – som ser ut til å gå mot sikkert seriegull. Milan har sølvplassen, men har Juventus bare ett poeng bak seg. Bunnlaget Parma bør ikke bli noe problem her. (Strive TV)

18.30: Fotball, engelsk Premier League, 31. runde: Crystal Palace – Chelsea fra Selhurst Park. Hjemmelaget er på trygg grunn og har ikke my annet å spille for enn prestisje. Chelsea er med i den intense kampen om topp fire. (TV2 Sport Premium)

18.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, 28. runde: VfB Stuttgart – Borussia Dortmund. Igjen fokus på Erling Braut Haaland selvfølgelig. Alle forventer scoring i hver kamp, og nå er det lenge siden sist. (V4)

19.03: Vektløfting, EM i Moskva med finale i 87-kilosklassen for kvinner. Solfrid Eila Amena Koanda fra Kvadraturen VK stiller i A-puljen for Norge. (Eurosport 1)

20.00: Ishockey, NHL: Philadelphia Flyers – Boston Bruins (Vsport2), Dallas Stars – Florida Panthers. (Vsport+)

20.30: Håndball, tysk Bundesliga menn, 25. runde: Hannover-Burgdorf – Kiel. (Vsport3)

21.00: Golf, US Masters (11,5 mill. dollar) i Augusta, Georgia. Årets første majorturnering for menn. Viktor Hovland har åpnet variabelt. (Eurosport N)

21.00: Fotball, spansk La Liga, 30. runde: Real Madrid – Barcelona. «Barca» og Lionel Messi (bildet) er i kanonform og ligger to poeng og seksten plussmål foran erkerivalen i den intense sluttspurten i Spania. Men Atlético Madrid er fortsatt serieleder ett poeng foran Barcelona. Intenst «El Clasico» for tomme tribuner. (TV2 Sport1, TV2 Sport Premium)

23.00: Curling, VM menn i Calgary, Canada: Semifinaler. (Eurosport N)

02.00: Ishockey, NHL: St. Louis Blues – Minnesota Wild. Interessant bortekamp for Mats Zuccarello og lagkameratene. Lagene møttes samme sted natt til lørdag. (Vsport 1)

04.30: Ishockey, NHL: San Jose Sharks – Los Angeles Kings. (Vsport1)