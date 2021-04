Travtips V75 Leangen lørdag

Vi satser på Torben

I vår leting etter sikre vinnere er Torben (V75-7) et navn å merke seg. Kaldblodshingsten innledet med brask og bram i Rogaland, men skadet seg og ble lenge borte. I regi av flinke Heidi Moen fra Valdres er formen bygd opp realt, og vi var så heldige å få se Torben ved seieren på Bjerke i vinter. Den ga mersmak og vel så det. Vi tror på ny seier, og tør derfor anbefale et bankerspill.

V75-1. Varmblodshester, 3140 meter voltestart

Tips: Cash (5) – Gone With The Win e (2) – Ninepoints Lover (13).

Outs: The Last Ticket (15).

Rangering: A: 5 B: 15-2-13-12 C: 6-7-10-11-14-3-1-4-8-9.

CASH (5): Om det kan bli store premier i lørdagens V75 hvis Cash vinner? Svaret er ja. Undertegnede har sett mange gode favoritter gå til topps, men også opplevd at outsiderne har haglet. Cash er sterk, god, real – men også litt usikker. Vi er inne på at femåringen prikker teten tidlig, eventuelt at den får en fin posisjon og kjemper helt i toppen nesten uansett forløp underveis.





V75-2. Kaldblodshester, 2140 meter voltestart

Tips: Kong C.K. (2) – Nårje (11) – Spang Ole (13).

Outs: Bonus Diamant (6).

Rangering: A: 2-11 B: 13-6 C: 5-1-12-10-9-8-7-15-14-3-4.

NÅRJE (11): – En av mine aller beste kaldblodshester noensinne, oppsummerer Bjørn Steinseth – som driver sin stall utenfor Elverum. – Han har hatt trøbbel han som andre hester, og kan absolutt galoppere. Det jeg har merket meg er at når formen er på topp er Nårje mer stabil. Og form, det har hesten i disse dager, lover Steinseth.





V75-3. Varmblodshester, 2640 meter bilstart

Tips: Donato Frecel (4) – Thai Poseidon (3) – Way to Go (11).

Outs: Princess Of My Heart (10).

Rangering: A: 4 B: 3-11-10-9-6-7-8-5-1-2.

THAI POSEIDON (3): En av landets yngre, dyktige trenere står bak Thai Poseidon. Kim Pedersen har sin stalldrift lagt til en gård på utsiden av Kongsvinger og har forsterket teamet sitt ytterligere over vinteren. Blant andre er Lars Fredrik Kolle ansatt, sønnen til Lars Anvar som tilhører kusketoppen her til lands. Thai Poseidon var kraftig forbedret på Biri forleden, og ville vunnet løpet med et mer heldig opplegg. At lørdagens distanse er lang passer meget bra, så det også er nevnt.

STRØKET i V75-3 (V5-5): Admirals Club (12).





V75-4. Varmblodshester, 1640 meter bilstart

Tips: Acers Fantasy (2) – Panama Rags (1) – Juliana Rags (3).

Outs: Mega Classic (4).

Rangering: A: 2 B: 4-1-3-10-5-6-8-9.

ACERS FANTASY (2): Snakk om formbombe! Hoppa har fylt seks år og er blitt herdet. Farten er solid, videre er spenst og snert også på plass. Men aller mest betyr det for oss at distansen er kort, altså sprint. At Eirik Høitomt kusker er også spennende. Vi tror faktisk at Acers Fantasy leder løpet til mål.

STRØKET i V75-4 (V4-1): Kvåles Ruin (7).





V75-5. Kaldblodshopper, 2140 meter voltestart

Tips: Smedtulla (10) – S.K.’s Nordstjerne (2) – Hauan Mina (6).

Outs: Børke Billie (3).

Rangering: A: 10 B: 2-6-3-9-11-14-15-13 C: 1-12-7-8-5.

SMEDTULLA (10): En rein formbombe, en lekker og tøff traver på stallen til Torbjørn Smedsrud i Fåberg utenfor Lillehammer. Hoppa må med på alle kuponger. Hun dundret rundt omtrent alle konkurrentene i sitt siste løp, kanskje røyk seieren fordi hun ble bremset av alt for fort foran svake deltagere da runden gjensto. Smedtulla slåss helt framme igjen, vi frykter faktisk mest at galoppen skal dukke opp og ødelegge.

STRØKET i V75-5 (V4-2): Hauan Hera (4).





V75-6. Varmblodshester, 2140 meter bilstart

Tips: Lady Ann (2) – Vitro Diablo (1) – L.J.’s Musclemadness (6).

Outs: Hands Down (3).

Rangering: A: 2 B: 1-6-3-4 C: 10-9-8-5.

LADY ANN (2): For en Ferrari, for en lekker type. Vi snakker om Lady Ann, hoppa med den helt enorme avstamningen som har tatt kvantesteg i år. Ikke minst er hesten blitt tøffere, sterkere og mer herdet. Mest sannsynlig leder Lady Ann til mål. Etter vårt vett er kvaliteten på konkurrentene dessuten ett steg ned kontra tidligere.

STRØKET i V75-6 (V4-3/DD-1): Amarone Classic (7).





V75-7. Kaldblodshester, 2140 meter bilstart

Tips: Torben (6) – Kolbu Kæsj (3) – Osen Prinsessa (5).

Outs: Alma Prins (8).

Rangering: A: 6 B: 3-5-8-7-2-4 C: 1-10-9-11-12.

TORBEN (6): – Han ble syk og var helt uten form ved nyttår. Men behandling av veterinær hjalp mye. Torben vant enkelt i kveld, oppsummerte trener Heidi Moen på Bjerke 27. februar. Fra sidelinjen så Torben ut som en elitetraver og ingenting annet. Fungerer Torben slik på Leangen skal motstanderne få kjørt seg. Vær sikker på det! Vi lanserer den som en opplagt bankerkandidat.





LITEN V75

1. avd: 2-5-13-15.

2. avd: 2-11.

3. avd: 3-4.

4. avd: 1-2-3-4.

5. avd: SMEDTULLA (10).

6. avd: 1-2.

7. avd: TORBEN (6).

128 rekker à 50 øre, pris: 64 kroner.





MELLOMSTOR V75

1. avd: 2-5-12-13-15.

2. avd: 2-6-11-13.

3. avd: 3-4-11.

4. avd: 1-2-3-4-5-10.

5. avd: SMEDTULLA (10).

6. avd: 1-2.

7. avd: TORBEN (6).

720 rekker à 50 øre, pris: 360 kroner.





STOR V75

1. avd: 2-5-12-13-15.

2. avd: 2-6-11-13.

3. avd: 3-4-11.

4. avd: 1-2-3-4-5-10.

5. avd: 2-6-10.

6. avd: 1-2.

7. avd: TORBEN (6).

2.160 rekker à 50 øre, pris: 1.080 kroner.

Vurdert av Even Elvenes