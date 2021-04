Fredagens TV-sport, time for time

11.00: Tennis, ATP 250-turneringen Andalucia Open (408.000 euro) for menn i Marbella, Spania: Første kvartfinale mellom spanske Albert Ramos-Vinolas og Norbert Gombos fra Slovakia. (Eurosport N)

13.00: Tennis, ATP 250-turneringen Andalucia Open for menn i Marbella, Spania: Andre kvartfinale går mellom Ilja Ivasjka fra Hviterussland og spanjolen Jaume Munar. (Eurosport N)

15.00: Tennis, ATP 250-turneringen Andalucia Open for menn i Marbella, Spania: Klart for tredje kvartfinale, der hjemmehåpet og førsteseedede Pablo Carrena Busta møter Soonwoo Kwon fra Sør-Korea. (Eurosport N)

15.33: Sykling, etapperittet Baskerland Rundt i Spania, UCIs verdenstour, 5. etappe (160,2 km – kupert): Hondarribia – Ondarroa. Gjenværende norske deltagere er Tobias Foss (Jumbo-Visma), Andreas Leknessund (Team DSM) og Odd Christian Eiking (Intermarché). Amerikaneren Brandon McNulty overtok ledertrøya i går. I sammendraget er Eiking beste norske, men over ti minutter bak teten. (Eurosport 1)

16.03: Vektløfting, fra EM i Moskva med finale i 81-kilosklassen for kvinner. (Eurosport N)

17.30: Tennis, ATP 250-turneringen Andalucia Open: Dagens fjerde og siste kvartfinale. Casper Ruud gikk enkelt videre mot italieneren Gianluca Mager i går. I kvartfinalen møter han Carlos Alcaraz fra Spania, en lovende spiller som fyller 18 år i mai og er nummer 133 på ATP-rankingen. Ruud er nummer 26 og tredjeseedet i denne turneringen. (Eurosport N)

18.00: Ishockey, Kontinental Hockey League (KHL), semifinale 4. kamp: Avangard Omsk – AK Bars Kazan fra Balashikha Arena. Avangard leder 2–1 i kamper, det spilles best av sju. (Vsport 3)

18.30: Fotball, tysk 2. Bundesliga menn, 28. runde: Hamburger SV – Darmstadt fra Volksparkstadion. HSV må vinne her. De holder annenplassen som gir direkte opprykk, men har gitt fra seg en luke på fire poeng opp til Bochum. HSV er dessuten hardt presset av Håvard Nielsens Greuther Fürth, som ligger à poeng og har fått sin kamp i kveld utsatt. (Vsport 1)

19.03: Vektløfting, fra EM i Moskva med finale i 96-kilosklassen for menn. (Eurosport N)

20.00: Darts, Premier League, femte dag. (Vsport +)

20.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, 28. runde: Arminia Bielefeld – Freiburg fra Schüco Arena. Bielefeld kjemper fortvilet for å unngå å følge med Schalke ned, Freiburg ligger midt på tabellen og har lite å spille for. (Vsport 1)

20.45: Fotball, engelsk Championship, 41. runde: Watford – Reading fra Vicarage Road. Watford holder annenplassen bak suverene Norwich, men har skaffet seg en luke på ni poeng til playoff-lagene og styrer mot direkte opprykk. Reading ligger utsatt til på den siste playoff-plassen, ett poeng foran Bournemouth. (Vsport 2)

21.00: Golf, US Masters (11,5 mill. dollar), årets første majorturnering for menn. Andre spilledag fra Augusta National i Georgia. Viktor Hovland fikk en marerittstart på turneringen i går, med trippel bogey allerede på første hull. Senere gjorde han en OK reparasjonsrunde på den krevende banen og endte to over par for dagen på en delt 20.-plass. Engelske Justin Rose gjorde en kanonrunde og ligger alene på topp, sju slag under par. Hovland spiller også i dag i trioen med amerikanerne Bubba Watson og Bruce Koepka. De starter dagens runde klokka 19.12 norsk tid. (Eurosport N, SVT2 kl. 21.55 – 01.00)

21.00: Fotball, engelsk Premier League, 31. runde: Fulham – Wolverhampton Wanderers fra Craven Cottage i London. To lag i tvilsom form møtes her. Fulham hadde en bra periode fra slutten av januar og i hele februar, med bare ett ligatap. Det vekket håpet om fornyet kontrakt, men i mars har de ramlet sammen igjen og tapt fire av fem kamper. Nå haster det med å finne tilbake til de gode taktene – og ikke minst finne veien til mål! Hjemme ved bredden av Themsen har de scoret til sammen to ganger på de siste seks. Kanskje kan serberen Aleksandar Mitrovic bli redningsmannen? Han har gjort seks mål på sine fire siste kamper for klubb- og landslag. (TV 2 Sport Premium)

21.00: Fotball, fransk Ligue 1, 32. runde: FC Metz – Lille OSC fra Stade Municipal Saint-Symphorien. Etter en litt ustabil periode, vant serieleder Lille 1–0 i den viktige sekspoengskampen borte mot Paris SG og skaffet seg dermed tre poengs luke til pariserne på toppen. Og bakfra jakter både Monaco og Lyon. Det gjenstår sju runder, så hvis Lille skal oppfylle mesterdrømmen bør de vinne også denne. Metz står uten seier på de fire siste og har ramlet til niendeplass nå. (Vsport 3)

22.00: Curling, fra VM i Calgary, Canada, grunnspillet: Sverige – Japan. (SVT2)

01.00: Ishockey, NHL: New York Islanders – New York Rangers fra Nassau Coliseum. (Vsport 2)

01.30: Motorsport, NASCAR-racing fra Martinsville Speedway i Virginia. (Vsport +)

02.00: Ishockey, NHL: St. Louis Blues – Minnesota Wild fra Enterprise Center. Med Mats Zuccarello tilbake på isen etter skade, banket Wild avdelingsleder Colorado hele 8–3 natt til torsdag. Blir det mer rock’n’roll i St. Louis? (Vsport 1)

04.00: Ishockey, NHL: Anaheim Ducks – Colorado Avalanche fra Honda Center. (Vsport 2)

04.30: Ishockey, NHL: San Jose Sharks – Los Angeles Kings fra SAP Center. (Vsport 1)