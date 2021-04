Torsdagens TV-sport, time for time

15.33: Sykling, etapperittet Baskerland Rundt i Spania, UCIs verdenstour, 4. etappe (189,2 km – kupert) Vitória-Gasteiz – Hondarribia. Norske deltagere er Tobias Foss (Jumbo-Visma), Amund Grøndahl Jansen (BikeExchange), Andreas Leknessund (Team DSM) og Odd Christian Eiking (Intermarché). I sammendraget ligger nordmennene flere minutter bak Primoz Roglic i ledertrøya. (Eurosport 1)

16.03: Vektløfting, EM i Moskva med finale i 89-kilosklassen for menn. (Eurosport N)

17.55: Fotball, privatlandskamp kvinner: Belgia – Norge fra Brüssel. De norske fotballjentene regner med tøff matching i dag, når de er samlet for første gang siden oktober. Playmaker Caroline Graham Hansen og Norge møter nemlig et belgisk lag på full fart opp og fram. De vant sju av sine åtte kamper i EM-kvalifiseringen og er nummer 17 på FIFA-rankingen. (NRK 2)

18.45: Håndball, EHFs mesterliga menn, åttedelsfinaler 2. kamp: Veszprém HC – Vardar Skopje. Ungarske Veszprém med norske Kent Robin Tønnesen vant hele 41–27 i den første kampen og er så å si klare for kvartfinale. (Vsport 2)

19.03: Vektløfting, EM i Moskva med finale i 76-kilosklassen for kvinner. (Eurosport 1)

20.00: Darts, Premier League, fjerde dag. (Vsport +)

20.00: Håndball, dansk eliteserie kvinner, mesterskapspuljen, 3. runde: Viborg – Odense HC fra VIBOCOLD Arena. Hjemmelaget stiller med norske Moa Högdahl i troppen og ble nummer tre i grunnserien, to poeng bak Odense. (TV 2 Sport 2)

20.45: Håndball, EHFs mesterliga menn, åttedelsfinaler 2. kamp: Paris SG – RK Celje. PSG vant stort (37–24) i første kamp i Slovenia og skal enkelt ta seg videre. (Vsport 1)

21.00: Fotball, UEFAs Europaliga menn, kvartfinale 1. kamp: Arsenal – SK Slavia Praha fra Emirates Stadium i London. Arsenal må opp mange hakk fra 0–3-tapet mot Liverpool i ligaen og skal passe seg her. Tsjekkiske Slavia har til nå slått ut både Leicester og Rangers i denne cupen, og de har gjort det ved å vinne borte! Men Arsenal har også sin største europacupseier i historien mot nettopp Slavia Praha: 7–0 i 2007. Martin Ødegaard sliter fortsatt med overtråkket han gjorde mot Gibraltar. Den lille ankelskaden gjør det usikkert om han kan spille i dag. Han må gjennom en sjekk rett før kampstart. (TV 2 Sport Premium)

21.00: Fotball, UEFAs Europaliga menn, kvartfinale 1. kamp: Granada CF – Manchester United fra Estadio Los Cármenes. United reiser for å møte Moldes banemenn i forrige runde og Ole Gunnar Solskjær har garantert hatt en prat med MFK-trener Erling Moe i forkant. Molde var så absolutt på talefot også med den spanske Europa-debutanten – tapte 0–2 først, men vant 2–1 i returen. United kan ikke gjøre noen feilskjær, Europaligaen er klubbens eneste gjenværende tittelsjanse i år. (TV 2 Sport 1)

21.00: Golf, US Masters, årets første majorturnering for menn. Første spilledag fra Augusta National i Georgia. Klart for et av årets høydepunkter, med bøttevis av dollar, pokal og legendarisk grønn dressjakke til vinneren. Midt i det hele vår egen Masters-debutant Viktor Hovland. Han spiller i en trio med amerikanerne Bubba Watson og Bruce Koepka, som til sammen har seks majortitler å vise til. De startet sin runde i dag klokka 16.06 norsk tid. (Eurosport N)

01.00: Ishockey, NHL: Carolina Hurricanes – Florida Panthers fra PNC Arena i Raleigh (Vsport 2), Washington Capitals – Boston Bruins fra Capital One Arena. (Vsport 1)