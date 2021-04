Nordmannen havnet i store vanskeligheter umiddelbart. Ballen ble liggende under et tre. Derfra prøvde Hovland å slå seg ut, uten å lykkes særlig.

Han klarte ikke å putte ballen før på sitt sjuende slag.

Åpningen gjorde at han startet med et solid handikapp i majorturneringen i USA. Men nordmannen leverte to raske birdier på hull to og tre, og er nå tilbake på par. Dermed er feilene fra starten langt på vei rettet opp.

Hovland spiller med Bubba Watson og Brooks Koepka.