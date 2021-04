Onsdagens TV-sport, time for time

15.30: Sykling, éndagsrittet Scheldeprijs i Belgia på UCIs europatour: Terneuzen – Schoten (194,2 km). Alexander Kristoff lyktes ikke i Flandern Rundt, men prøver igjen for UAE-laget sammen med Vegard Stake Laengen og Sven Erik Bystrøm i den 109. utgaven av dette rittet, som Kristoff vant i 2015. På start står også det norske profflaget Uno-X med fire nordmenn, samt Edvald Boasson Hagen (Total Direct Energie) og August Jensen (Delko). (Eurosport N)

15.33: Sykling, etapperittet Baskerland Rundt i Spania, UCIs verdenstour, 3. etappe (167,7 km – kupert): Amurrio – Ermualde. Den norske 23-åringen Tobias Foss (Jumbo-Visma) fra Lillehammer viste både form og kjørestyrke da han klokket inn til fjerdeplass på den innledende tempoetappen 2. påskedag, bare 24 sekunder bak vinneren og lagkameraten Primoz Roglic fra Slovenia. Men både Foss og de andre norske havnet et stykke bak på gårsdagens etappe. Foss er beste norske i sammendraget før dagens etappe, halvannet minutt bak Roglic i ledertrøya. Øvrige norske deltagere er Amund Grøndahl Jansen (BikeExchange), Andreas Leknessund (Team DSM) og Odd Christian Eiking (Intermarché). (Eurosport 1)

18.30: Fotball, tysk cup DFB-pokal, semifinale: Jahn Regensburg – Werder Bremen fra Jahnstadion. Regensburg slo ut toppserielaget FC Köln i forrige runde, mens Bremen eliminerte Greuther Fürth fra nivå to. (Vsport 3)

18.30: Håndball, dansk eliteserie kvinner, mesterskapspuljen, 3. runde: Silkeborg-Voel – København. Begge har tapt sine to kamper til nå. (TV 2 Sport 2)

18.45: Håndball, EHFs mesterliga menn, åttedelsfinale, 2. kamp: Aalborg – Porto. Portugiserne vant hjemmekampen med tre mål. (Vsport +), THW Kiel – Pick Szeged fra Sparkassen-Arena. Kiel er tittelforsvarere, men har slitt litt mer i mesterligaen nå. Bortekampen i Ungarn vant de imidlertid med fem mål, så kvartfinalebilletten er definitivt innen rekkevidde for Sander Sagosen og Kiel. (Vsport 2)

18.45: Fotball, italiensk Serie A, fra 28. runde: Inter – Sassuolo fra Stadio Giuseppe Meazza/San Siro i Milano. Inter jakter sitt første seriemesterskap siden 2010, og med ni strake seiere har de festet grepet på tabelltoppen. Romelu Lukaku rundet nylig 20 seriemål for klubben denne sesongen. (Strive TV)

19.03: Vektløfting, EM i Moskva: Finale i 81-kilosklassen for menn. (Eurosport 1)

20.00: Darts, Premier League, tredje dag. (Vsport +)

20.30: Håndball, dansk eliteserie kvinner, mesterskapspuljen, 3. runde: Herning-Ikast – Team Esbjerg. Både Herning-Ikast og Esbjerg, med seks norske jenter i troppen, har vunnet sine to kamper hittil. (TV 2 Sport 2)

21.00: Fotball, UEFAs mesterliga, kvartfinaler 1. kamp: Bayern München – Paris Saint-Germain fra Allianz Arena. Revansjeoppgjør for fjorårets mesterligafinale. Spørsmålet er om PSG har mer å stille opp med mot Bayern-maskinen denne gangen. Da tyskerne slo Lazio 2–1 sist var det klubbens 150. seier i denne turneringen – de hadde også spilt 19 strake CL-kamper uten å tape: 18 seiere og én uavgjort! Men Kylian Mbappé og Paris SG skal ikke undervurderes, de feide tross alt FC Barcelona ut i åttedelsfinalen. Og i Bayern har goalgetter Robert Lewandowski ennå ikke fått klarsignal etter sin skade. (Vsport 1).

FC Porto – Chelsea fra Estadio Ramón Sánchez Pizjuán i Sevilla. Nøytral grunn her, når Thomas Tuchel og hans Chelsea-mannskap skal igjennom en aldri så liten karaktertest. Sjokktapet med 2–5 hjemme for bunnlaget West Bromwich i påskehelgen var mer enn en tankevekker for et lag som spilte hele mars måned uten å slippe inn mål! Dessuten er alle i London-klubben svært klar over at Porto slo ut de italienske mesterne Juventus i forrige runde. (TV 2 Sport 1)

21.00: Fotball, spansk La Liga, 29. runde: Real Sociedad – Athletic Bilbao fra Estadio Reale Seguros i San Sebastian. Nytt brennhett baskerderby, bare fire dager etter at klubbene møttes i den utsatte 2020-utgaven av den spanske cupfinalen i Sevilla. Et straffespark og 1–0 sikret Real Sociedad Copa del Rey-trofeet for første gang på 33 år. For Athletic ligger det mer i kveldens kamp enn vanlig? (Strive TV)

23.00: Ishockey, NHL: Ottawa Senators – Edmonton Oilers fra Canadian Tire Centre. (Vsport 2)

01.30: Ishockey, NHL: Toronto Maple Leafs – Montreal Canadiens fra Scotiabank Arena. (Vsport 2)

03.00: Ishockey, NHL: Minnesota Wild – Colorado Avalanche fra Xcel Energy Center i Saint Paul. Colorado er lederlaget i West Division og vant tilsvarende kamp 5–4 natt til tirsdag. Det skjedde uten at en skadd Mats Zuccarello var på isen for Wild og var det første hjemmetapet på 11 kamper – siden 31. januar – for klubben. (Vsport 1)

04.00: Ishockey, NHL: Los Angeles Kings – Arizona Coyotes fra Staples Center. (Vsport 2)