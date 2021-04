Myrhol setter strek: – Det har gått ut over livet utenfor håndballen

Når Myrhol setter punktum for håndballkarrieren etter sommerens OL, er det etter skadeslit og mye overveiing.

Myrhol sier selv at avgjørelsen ble fattet for en stund siden, og at han informerte landslagsledelsen under OL-kvalifiseringen i mars.

Når 38-åringen går inn på faktorene bak at han legger håndballen på hylla, kommer han ikke unna skulderskaden som har påvirket store deler av inneværende sesong. Myrhol skadet seg i skuldra tett på starten av sesongen.

– Det har gått ut over livet utenfor håndballen, sier han og legger til:

– Etter hvert kast og hvert skudd blir det mer smerter, og det er litt vesentlig å kunne kaste fritt når man er håndballspiller. Det har vært både fysisk og mentalt tungt.

– Urettferdig

At skadene har hatt en innvirkning på livet utenfor håndballen, forankrer han i at det har gått ut over søvnen, samt medisinene han har tatt mot smertene.

Det var aldri aktuelt for ham å legge opp før sesongen startet.

– Jeg føler at det var urettferdig om jeg skulle gi meg da, ettersom jeg hadde trent veldig bra fram til det punktet.

Den meritterte strekspilleren legger til at han før sesongen hadde et sterkt ønske om å komme tilbake på toppnivå, og at han ville bli en toveisspiller for landslaget i sin siste sesong.

– «All in»

Myrhol forteller at det er én ting han spesielt skal fokusere på etter karrieren. Han grunnla i 2017 appen «Learn Handball», som er en applikasjon som skal inspirere og hjelpe barn og unge til å trives med og å mestre håndball.

– Først og fremst brenner hjertet for barneidrett. Jeg kommer til å gå «all in» i det, sier Myrhol og legger til:

– Jeg tror ikke jeg skal få noen problemer med å få tiden til å gå.

Ingen veldedighet

Myrhol sier at han har veldig mange gode håndballminner, og at VM-sølvet i Frankrike topper lista. Etter tapet for Frankrike i finalen fikk Myrhol plass på turneringens stjernelag med sine 42 mål.

Myrhol understreker at han ikke vil ha noen fribillett inn i den norske troppen til OL i sommer. Han debuterte på landslaget i 2002.

– Jeg har sagt til Christian (Berge) at hvis jeg ikke er god nok, skal han si det til meg «face-to-face». Jeg skal ta det som en mann, avslutter Myrhol.





