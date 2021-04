Eksperter om US Masters: – Kan ikke snakke om favoritter uten å nevne Hovland

– Det er ingenting som taler for at han ikke skal gjøre det bra. Han er en av verdens beste golfere og har fått litt pause etter et par tunge uker. Spørsmålet er om han er på hugget eller ikke i helga, sier Per Haugsrud, som selv spilte på europatouren i en årrekke.

– Med Viktor har vi lært at ingenting er urealistisk. Målet må være å sette seg i en god posisjon foran helgen, og derfra gi det en mulighet hele veien til søndag ettermiddag, sier Marius Thorp.

Årets første majorturnering spilles torsdag til søndag på den kjente Augusta-banen i Georgia. US Masters går alltid der i april, men på grunn av koronapandemien ble fjorårets utgave flyttet til høsten.

Den gang var Hovland inne blant de 50 beste på verdensrankingen. Likevel fikk han ikke delta. Årsaken var at han ikke var like høyt rangert på våren, da turneringen skulle ha vært spilt.

Tror han er sugen

I år slipper derimot Oslo-gutten til, og han er blant favorittene. Hovland er nummer 14 på verdensrankingen og nummer fire på FedExCup-rankingen.

Hovland går ut 16.06 torsdag og 19.12. Han spiller sammen med Brooks Koepka og Bubba Watson, og har blitt valgt ut i «Featured Groups», som gjør at man kan følge Hovland slag for slag de to første dagene.

– Han er nok veldig revansjelysten etter at han ikke fikk spille i fjor. Han er ekstremt sugen på å gjøre det bra nå, sier Haugsrud til NTB.

– Hva taler for Hovland-seier?

– Det handler mye om hvorvidt han har flyt eller ikke. Selv de beste slår ikke bra slag hele tiden, men de gangene man bommer, må man bomme på riktig sted. Det handler mye om tilfeldigheter.

Viasat-kommentator Joakim Mikkelsen tror Hovland har god kontroll på det meste.

– Det meste handler om å være tålmodig og spille den stabile golfen vi vet han har inne. Jeg tror Viktor har kommet dit at han spiller for å vinne uansett hvor han stiller opp, så det er ikke urealistisk å håpe på at han vil kjempe i toppen, sier han.

Viktig med putteren

Samtidig er Haugsrud klokkeklar på at det ikke blir noen topplassering hvis ikke putteren er varm.

– Men han har jo en silkemyk putting som passer Augusta-greenene. Og så har det vært en del snakk om at han ikke har vært så god i det siste. Han har vært sliten og reist mye – både rundt om i hele USA og i Midtøsten. Det kan ha blitt litt for mye for ham.

– Nå har han fått hvile og er nok veldig klar. Jeg tror det kan være positivt at han har vært i en bølgedal. Det er ikke mye som taler mot Viktor, faktisk. Han har ikke spilt Masters så mange ganger før, men det kan være positivt. Da vet han jo ikke hvor problemene på banen er, sier Haugsrud og ler.

Tro på Johnson

Han holder ellers verdensener Dustin Johnson som den største favoritten. Totalt ligger det vel 101 millioner kroner i premiepotten. Vinneren drar i land rundt 17 millioner kroner, en verdifull pokal og den ettertraktede grønne dressjakken.

– Det er lett å plukke «DJ», men det er også vanskelig å komme utenom ham. Alle baner passer Dustin, han er jo vanvittig god. Ellers kan fort Bryson DeChambeau gjøre det bra. Han la lista litt for høyt i fjor og taklet ikke presset, sier Haugsrud.

– Så har vi en type som Justin Thomas, som har et helt vanvittig nærspill. Han er helt rå, og dyktig på å vinne store turneringer. Han har også gode lengder. Jeg har tro på «JT» også. Og så kommer det alltid opp en og annen overraskelse, legger han til.

– Det er vanskelig å plukke favoritter blant de aller beste, og det finnes mange «storylines», men jeg har veldig troen på at Jon Rahm kan ta sin første major. Og så er jeg veldig spent på Bryson vs. Augusta versjon 2, og så blir det spennende å se om en Jordan Spieth i storform igjen vil dominere på Augusta, avslutter Thorp.