Assistentdommer kritiseres for å ha spurt Haaland om autograf

Etter at 1-2-tapet var et faktum for Haaland hans lagkamerater, fanger TV-bildene opp at Octavian Sovre stopper jærbuen i spillertunnelen og spør om autografen mens de andre spillerne er på vei til garderoben.

[ Dortmund fikk viktig bortemål ]

Tidligere spiller Owen Hargreaves, nå ekspert i BT Sport, var klar i sin oppfattelse av hendelsen.

– Man kan være en fan, men man kan ikke gjøre det foran de andre spillerne. Det ser ikke bra ut, sa han.

Manchester City-manager Pep Guardiola så annerledes på saken.

– Kanskje var det til hans sønn eller datter? Jeg har aldri sett det før. Men dommeren og assistentdommerne gjorde en god kamp. Det er alt jeg har å si, sa City-sjefen til BBC.

Det er ikke bare assistentdommeren som er interessert i Haalands underskrift for tiden. Forrige uke ble Borussia Dortmund-stjernens far Alfie og agent Mino Raiola avbildet i Barcelona. Spanske medier meldte de dro for å se hvor reell interessen er. Det ble også meldt at de møtte Real Madrid. Det er ventet at England er neste stopp på «turneen».