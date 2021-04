Travtips tirsdag

V75 SØRLANDET, TIRSDAG 6. APRIL

To deltagere skiller seg ut etter vårt skjønn: Først 2 Amazing Photo (V75-2), en tetløper som kan komme til å ha full kontroll hele veien. Vi tror også Frode Hamres knallsterke sprinter 1 Canali (V75-6) følger samme oppskrift.

V75-1. Kaldblodshopper, 2140 meter bilstart

Tips: Uberg Lisa (7) – Brenne Berna (9) – Trø Yr (4).

Outs: Tenk Nå Dina (2).

KOMMENTAR: Hun fløy som en vind etter galopp i siste starten, og har gode muligheter her. Uberg Lisa (7) er i ferd med å bli riktig god, vi har henne som et klart førstevalg. Brenne Berna (9) kan alt, men er ofte sur. Det handler om årsdebut, kanskje er viljen tilbake? Trø Yr (4) kan mye og er aktuell med en heldig reise underveis.

Rangering: A: 7 B: 9-4 C: 2-5-3-6-8-1.





V75-2. Varmblodshester, 1609 meter bilstart

Tips: Amazing Photo (2) – Hostpot (10) – Uppers Unbeatable (6).

Outs: Jarreau B.R. (9).

KOMMENTAR: Vi holder fast ved at Amazing Photo (2) er som best når den leder an. Muligheten for at hesten griper føringen er forholdsvis stor, en banker etter vårt vett.

Rangering: A: 2 B: 10-9-6 C: 3-7-4-5-1-8.





V75-3. Kaldblodshester, 2140 meter voltestart

Tips: Bjørnemyr Klara (1) – Guli Aron (3) – Cuba Vind Kula (5).

Outs: R.B. Odd (7).

KOMMENTAR: Et frekt tips? Bjørnemyr Klara (1) kan absolutt slå til. Hun ledet i sin årsdebut, men falt i staver i 100 meter og tapte føringen. Trolig er kusk Herman Tvedt mer på alerten nå, duoen har en fin mulighet. Kjappe Guli Aron (3) truer mest om han er avslappet og stabil. Men det er kanskje litt for mye tæl i ham?

Rangering: A: 1 B: 3-5 C: 7-2-4-8.

STRØKET i V75-3: Tusse Odin (6).





V75-4. Kaldblodshester, 2140 meter bilstart

Tips: Eld Brando (11) – Lille Link (5) – Kringelandnehemja (3).

Outs: Lykkje Viking (7).

KOMMENTAR: Kanskje er løpet det mest åpne i kveld, kanskje kommer oddsbomben her? Vi setter Eld Brando (11) først på tipslinjen, han er lekker og i form. Dessuten venter en reise i feltet, og med en god rygg å følge er hesten mer enn rask nok over et oppløp. Lille Link (5) var fin sist, han duger. Legg merke til at styrken er solid. Men vi anbefaler å bruke mange garderinger her.

Rangering: A: 11 B: 5-3-7-4-2 C: 9-6-8-1-10-12.





V75-5. Varmblodshester, 1609 meter bilstart

Tips: Amon Wise As (3) – Frick (2) – Explosive Flory (4).

Outs: Spicy Boss (9).

KOMMENTAR: En trio gjør opp om seieren? Amon Wise As (3) debuterer i Norge, han er kjøpt inn som et råemne og har stort potensial. Frick (2) ser stadig bedre ut, er hard som en nøtt og kan absolutt avgjøre til sin fordel. Explosive Flory (4) har farten, men kommer fra en lengre pause med mye trening. Er formen på plass kjemper hoppa om seieren.

Rangering: A: 3 B: 2-4-9-5 C: 7-1-8-10.

STRØKET i V75-5 (V5-2): Double Genius (6).





V75-6. Varmblodshester, 1609 meter bilstart

Tips: Canali (1) – Zimmer Grif (6) – Luxury Brodde (9).

Outs: Graceland E.P. (4).

KOMMENTAR: Rett til tet og leder deretter til målstreken er passert? Det meste tyder på at omgangens storfavoritt Canali innfrir. Vi følger strømmen og anbefaler et singelspill.

Rangering: A: 1 B: 6-9 C: 4-5-2-9-7-10-3-8.





V75-7. Kaldblodshester, 1609 meter bilstart

Tips: Grude Elling (6) – Stein Frøy (8) – Bjønnum Baus (1).

Outs: Vital Vinter (9).

KOMMENTAR: I V75-finalen er det også mange som kan duge til en plass i toppen. Vi setter formsterke Grude Elling (6) som favoritt. Han er såpass i starten at føringen kan nås. Det å lede an er noe hesten trives med. Stein Frøy (8) er tilbake etter pause, behandling og opptrening. Han har stort sett bare vunnet løp etter at Frode Hamre tok over regien, og må med på alle kuponger. En luring er Bjønnum Baus (1) som satt fast med vinnersjanse sist, og som stortrives med den korte distansen som venter her.

Rangering: A: 6 B: 8-1-9-5 C: 10-7-3-4-2.





V75-forslag Sørlandet

(innleveringsfrist 19.00)

1. avd: UBERG LISA (7) – BRENNE BERNA (9) – TRØ YR (4).

2. avd: AMAZING PHOTO (2). Reserve: Hostpot (10).

3. avd: BJØRNEMYR KLARA (1) – GULI ARON (3) – CUBA VIND KULA (5).

STRØKET i V75-3: Tusse Odin (6).

4. avd: ELD BRANDO (11) – LILLE LINK (5) – KRINGELANDNEHEMJA (3) – Lykkje Viking (7) – Børke Loke (4) – Ask Leo (2).

5. avd: AMON WISE AS (3) – FRICK (2) – EXPLOSIVE FLORY (4).

STRØKET i V75-5 (V5-2): Double Genius (6).

6. avd: CANALI (1). Reserve: Zimmer Grif (6).

7. avd: GRUDE ELLING (6) – STEIN FRØY (8) – Bjønnum Baus (1) – Vital Vinter (9) – Rive Ruska (5).

Lite V75-forslag (store bokstaver): 81 kroner.

Stort V75-forslag: 405 kroner.





Dagens Dobbel – SØRLANDET

(innleveringsfrist kl. 20.45)

Fra spor én bak bilvingen på spesialdistansen blir Canali (DD-1) objektet å støtte seg til også i Dagens Dobbel. Den fireårige hingsten har tjent over 300.000 kroner på et drøyt år og vi tror sterkt på at han leder til mål i kveld.

Systemforslag 200 kroner:

DD-1: Canali (1).

DD-2: Grude Elling (6) – Stein Frøy (8)

(to kombinasjoner à 100 kroner)

Vurdert av Even Elvenes