Curlingherrene tilbake på vinnersporet – utklasset Japan i VM

Skip Steffen Walstad og hans lag var overlegent best fra starten av kampen og tok etter hvert en kontrollert seier. Japanerne ga opp da Norge tok fire poeng i den sjette omgangen.

– Vår klart beste kamp, konstaterte Walstad overfor lagkameratene da seieren var i boks.

Seieren gjør at Norge topper VM-statistikken så langt med seks seirer og bare ett tap. Laget åpnet med fem strake seirer, blant dem mot sterke Sverige, før det ble et noe overraskende tap mot Tyskland mandag.

– Vi hadde ikke en god kamp i går. Vi var litt nede og sov ikke så godt i natt. Så det var deilig å slå tilbake med denne kampen, sa Norges skip til arrangøren etter kampen.

Solid

Tirsdag åpnet Norge med 2-0 i første omgang, og de tok deretter poeng i tre strake omganger der japanerne hadde siste stein.

Etter fire runder sto det dermed 6-0 i norsk favør i Calgary. Foruten Walstad spilte Torger Nergård, Markus Høiberg og Magnus Vågberg for Norge.

Skip Yuta Matsumura og Japan slo tilbake i den femte omgangen og sikret seg to poeng der.

I sjette omgang dummet japanerne seg ut med den siste steinen mens Norge lå med de tre beste steinene. Dermed kunne Walstad kontrollert plukke fire poeng med siste stein i den omgangen.

Med 2-10 på poengoversikten valgte japanerne å takke for kampen.

Tett i teten

De seks beste lagene i VM er direktekvalifisert til neste års OL, og Walstads lag ligger godt an i den kampen.

I skrivende stund ligger RCF (Russlands curlingforbund) og Sverige like bak Norge med seks seirer og to tap. Canada, Skottland og Sveits har fem seirer og to tap.

– Det er bra at vi har de seierne vi har, for vi møter bare bedre og bedre motstand, sa Walstad.

I VM går de to beste lagene fra grunnserien direkte til semifinale, mens de fire neste på tabellen spiller utslagskamper om semifinaleplass.

