TV-sport 1. påskedag, time for time

10.00: Sykling, éndagsrittet Flandern Rundt i Belgia. UCIs verdenstour (12 av 33), 263,7 km flatt/småkupert: Antwerpen – Oudenaarde. Alexander Kristoff (33) er eneste nordmann som har vunnet denne klassikeren. Det skjedde tilbake i 2015. De to siste årene er han blitt treer og han tror på en ny topplassering når han stiller opp for UAE Team Emirates i dag. For samme lag stiller også Sven Erik Bystrøm og Vegard Stake Laengen. Ytterligere to nordmenn er å finne i feltet, nemlig Amund Grøndahl Jansen (BikeExchange) og Edvald Boasson Hagen (Total Direct Energie). (Eurosport 1, TV 2)

12.00: Motorsport, Rally Raid Extreme, 1. runde fra Saudi-Arabia. (Eurosport N)

13.00: Fotball, engelsk Premier League, 30. runde: Southampton – Burnley fra St. Mary’s Stadium. (TV 2 Sport Premium)

13.00: Fotball, fransk Ligue 1, 31. runde: SCO Angers – Montpellier fra Stade Raymond Kopa. (Vsport +)

13.30: Fotball, tysk 2. Bundesliga menn, 27. runde: Hannover 96 – Hamburger SV fra HDI-Arena. (Vsport 1)

13.30: Håndball, tysk Bundesliga menn, 24. runde: SC Magdeburg – SG Flensburg-Handewitt fra GETEC Arena. (Vsport 2)

14.00: Vektløfting, fra EM i Moskva med finale i 55-kilosklassen for menn. (Eurosport N)

14.35: Motorsport, roadracing. Oppvarming MotoGP før Doha Grand Prix. (Vsport 3)

15.05: Fotball, engelsk Premier League, 30. runde: Newcastle United – Tottenham fra St James’ Park. (TV 2 Sport Premium)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, 27. runde: VfB Stuttgart – Werder Bremen fra Mercedes-Benz Arena. (Vsport 1)

15.45: Motorsport, roadracing. Doha Grand Prix for Moto3-klassen fra Qatar. (Vsport 3)

16.00: Håndball, tysk Bundesliga menn, 24. runde: Frisch auf Göppingen – Füchse Berlin fra EWS Arena. (Vsport 2)

16.03: Vektløfting, fra fra EM i Moskva med finale i 55-kilosklassen for kvinner. Sarah Hovden Øvsthus fra AK Bjørgvin og Rebekka Tao Jacobsen fra Larvik AK er norske deltakere i denne klassen. (Eurosport N)

16.45: Fotball, nederlandsk Eredivisie, 28. runde: Heerenveen – Ajax fra Abe Lenstra Stadion. Ajax har åtte poengs forsprang til Alkmaar på tabelltoppen når sju runder gjenstår. Heerenveen er midt på tabellen. (Vsport +)

16.45: Sykling, endagsrittet Flandern Rundt for kvinner (135,6 km): Oudenaarde – Oudenaarde. Nederlandske Chantal van den Broek-Blaak vant i fjor og er blant favorittene igjen i feltet på omtrent 120 ryttere. Stine Borgli (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope) ble beste norske i 2020 og deltar også i år. Hun får selskap av Susanne Andersen i Team DSM, og tre norske jenter fra Hitec Products-laget: Vita Heine, Pernille Feldmann og Silje Mathisen. (Eurosport 1, TV 2 Sport 2)

17.05: Motorsport, roadracing. Doha Grand Prix for Moto2-klassen fra Qatar. (Vsport 3)

17.30: Fotball, engelsk Premier League, 30. runde: Aston Villa – Fulham fra Villa Park i Birmingham. (TV 2 Sport Premium)

18.00: Ishockey, NHL: Tampa Bay Lightning – Detroit Red Wings fra Amalie Arena. (Vsport 2)

18.00: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, 27. runde: Union Berlin – Hertha Berlin fra Stadion an der Alten Försterei. Et byderby som faktisk bare er spilt sju ganger i tellende oppgjør, men nå er det lille Union som har favorittrollen. De jakter Europa-spill for første gang i historien, mens storklubben Hertha – med nordmennene Rune Almenning Jarstein og Julian Ryerson – slåss mot nedrykk. Jarstein kan få noe å gjøre med å holde buret rent, Union har bare tapt én hjemmekamp denne sesongen. (Vsport 1)

18.30: Tennis, ATP Masters 1000-turneringen Miami Open (utendørs hardcourt) i Florida, finale single. Den 19-årige italieneren Jannik Sinner skal prøve å bli den yngste mannlige vinner av Miami Open. Han møter den polske overraskelsen Hubert Hurkacz i en finale der begge spiller om den største tittelen i sin karriere. (Eurosport N)

18.55: Motorsport, roadracing. Doha Grand Prix for den store MotoGP-klassen fra Qatar. (Vsport 3)

19.00: Golf, Valero Texas Open (7,7 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Fjerde og siste spilledag fra TPC San Antonio i Texas. Med Kristoffer Ventura. (Eurosport 1)

19.05: Baseball, USAs Major League: Philadelphia Phillies – Atlanta Braves fra Citizens Bank Park. (Vsport +)

20.30: Fotball, engelsk Premier League, 30. runde: Manchester United – Brighton & Hove Albion fra Old Trafford. Ole Gunnar Solskjær og United har ni ligakamper på rad uten tap nå. Dessuten tapte Leicester for Manchester City i går, så United har en gyllen mulighet til å skaffe seg en luke og trygge sin annenplass her. (TV 2 Sport Premium)

21.00: Ishockey, NHL: New Jersey Devils – Washington Capitals fra Prudential Center i Newark. (Vsport 2)

21.00: Fotball, fransk Ligue 1, 31. runde: Olympique Marseille – Dijon FCO fra Stade Vélodrome. (Vsport 1)

21.00: Fotball, spansk La Liga, 29. runde: Sevilla – Atlético Madrid fra Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. (Strive TV)

22.00: Curling, VM for menn i Calgary, Canada, grunnspillet: Sverige – Norge. (Eurosport N)

23.00: Ishockey, NHL: Florida Panthers – Columbus Blue Jackets fra BB&T Center i Sunrise. (Vsport 1)

23.00: Golf, ANA Inspiration (3,1 mill. dollar) på LPGA-touren for kvinner. Fjerde og siste spilledag fra Mission Hills CC i Rancho Mirage, California. Årets første major for kvinner. (Vsport Golf)

01.00: Ishockey, NHL: Carolina Hurricanes – Dallas Stars fra PNC Arena i Raleigh. (Vsport 2)

02.37: Baseball, USAs Major League: Los Angeles Angels – Chicago White Sox fra Angel Stadium of Anaheim. (Vsport +)

03.00: Ishockey, NHL: Calgary Flames – Toronto Maple Leafs fra Scotiabank Saddledome. (Vsport 1)