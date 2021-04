Solskjær: Martial kan være ute resten av sesongen

Torsdag meldte L’Equipe at Martial ville miste søndagens kamp mot Brighton, samt at kvartfinalen i Europaligaen mot Grenada torsdag også sto i fare, men nå tyder det altså på at skaden er enda verre.

– Det er veldig skuffende om vi mister Anthony resten av sesongen. Spesielt når rapportene derfra (Frankrike) sa at det ikke var noe alvorlig, sa Solskjær før søndagens kamp,

Martial pådro seg skaden i landskampen mot Kasakhstan sist søndag. Han kom seg den gang i opp igjen, men ble tatt av banen av landslagstrener Didier Deschamps.

– Hver gang de reiser på landskamper krysser du fingrene og håper de skal komme hele tilbake, sa Solskjær.

