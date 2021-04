TV-sport langfredag, time for time

13.30: Fotball, engelsk League One, 39. runde: Doncaster Rovers – Charlton Athletic fra Keepmoat Stadium. (Vsport 1)

14.30: Motorsport, roadracing, første trening i MotoGP-klassen før helgens Doha Grand Prix. (Vsport 3)

16.00: Fotball, engelsk Championship, 39. runde: Cardiff City – Nottingham Forest fra Cardiff City Stadium. (Vsport 1)

17.00: Curling, VM menn i Calgary, Canada. Grunnspillets første runde med blant annet Norge – Danmark. Det norske laget under ledelse av skip Steffen Walstad har ikke det beste utgangspunktet før sesongens første høydepunkt. I motsetning til de 13 andre nasjonene har Norge vært underlagt full treningsnekt på grunn av koronatiltakene. Forbundets sportssjef Pål Trulsen velger å ta det sporty: – Ikke optimalt. Men de har jo spilt curling i 20 år, så de har vel ikke glemt alt, sier han. (Eurosport 1)

18.00: Golf, ANA Inspiration (3,1 mill. dollar) på LPGA-touren for kvinner. Andre spilledag fra Mission Hills CC i Rancho Mirage, California. Årets første major for kvinner. (Vsport Golf)

18.30: Fotball, engelsk Championship, 39. runde: Barnsley – Reading fra Oakwell. Etter 12 strake kamper uten nederlag under sin nye franske manager Valerien Ismael, gikk Barnsley på en stygg smell rett før landslagsoppholdet med 1–2 hjemme for dumpekandidat Sheffield Wednesday. Kommer de tilbake på vinnersporet i dette viktige oppgjøret – der begge i øyeblikket ligger på playoff-plass for opprykk? (Vsport 1)

18.45: Håndball, EHFs mesterliga menn, åttedelsfinale 1. kamp: Elverum – Barcelona fra Palau Blaugrana. Elverum havnet sist i sin gruppe og fikk ikke spilt alle kampene på grunn av covid-pandemien. Av samme grunn måtte nesten alle kampene spilles på bortebane. Det gjelder også åttedelsfinalen, der de må møte den verst tenkelige motstanderen, tittelfavoritt Barcelona, to ganger i løvens hule. (Vsport +)

19.00: Motorsport, roadracing, andre trening i MotoGP-klassen før helgens Doha Grand Prix. (Vsport 3)

19.00: Tennis, ATP Masters 1000-tuneringen Miami Open (utendørs hardcourt) i Florida, første semifinale. Spanske Roberto Batista Augut møter Jannik Sinner fra Italia. (Eurosport N)

21.00: Fotball, engelsk Championship, 39. runde: Birmingham City – Swansea City fra St. Andrew’s Stadium. Den gamle mitbanesliteren Lee Bowyer har tatt på seg en av engelsk fotballs vanskeligste jobber akkurat nå: Å berge skakkjørte Birmingham fra nedrykk til nivå tre. Bowyer (44) har en fortid som spiller i Leeds, West Ham, Newcastle og nettopp Birmingham – som han vant ligacupen med for ti år siden. Under hans ledelse har «The Blues» nå slått Reading og tapt stygt 0–3 for Watford. Dagens gjester Swansea jager opprykk og blir en ny, tøff motstander. (Vsport 1)

22.00: Golf, Valero Texas Open (7,7 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Andre spilledag fra TPC San Antonio i Texas. Viktor Hovland står over, mens Kristoffer Ventura fikk en tung start med sin runde torsdag. Til slutt endte han to slag over par på en delt 80.-plass etter første dag. Det betyr at han nok en gang må spille med presset på seg for å klare cutgrensen. Før dagens runde ligger han ett slag bak den anslåtte grensen for å få være med videre i helgen. Han skulle starte sin runde i dag om lag kl. 16.15 norsk tid. (Eurosport N)

01.00: Tennis, ATP Masters 1000-tuneringen Miami Open (utendørs hardcourt) i Florida, andre semifinale. Russiske Andrej Rublev møter Hubert Hurkacz fra Polen. (Eurosport N)

01.00: Golf, ANA Inspiration (3,1 mill. dollar) på LPGA-touren for kvinner. Andre spilledag fra Mission Hills CC i Rancho Mirage, California. Årets første major for kvinner. (Vsport Golf)

02.00: Ishockey, NHL: Winnipeg Jets – Toronto Maple Leafs fra Bell MTS Place. (Vsport 1)

03.00: Ishockey, NHL: Colorado Avalanche – St. Louis Blues fra Ball Arena i Denver. (Vsport 2)